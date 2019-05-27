Алексей Учитель планирует начать съемки фильма "Цой"

О том, что российский режиссер Алексей Учитель готовится запустить съемочный процесс картины о Викторе Цое, стало известно на прошедшем Каннском фестивале. На российском стенде «Made in Russia» постановщик пообщался с журналистами, сообщив, что фильм под рабочим названием «Цой» выйдет на экраны в следующем году, к 30-летию со дня гибели культового музыканта.

Раньше был обнародован сюжет ленты, в котором оказываются вместе в одном автобусе, везущем гроб с телом музыканта в Петербург, самые его близкие люди. Это жена Марьяна, новая любовь Наталья, сын Саша, продюсер Юрий Айзеншпис, группа «Кино». Там же едет и водитель того самого автобуса, в который врезался «Москвич» Цоя.

Эту идею Учитель вынашивал не один год. Документальный фильм «Последний герой» он снял сразу после автокатастрофы, ездил на место, общался со следователем и с водителем «Икаруса». Режиссер не понаслышке знает, что там происходило. Новая картина не будет биографической, скорее мистическим послесловием, где одним из главных героев окажется водитель автобуса. Режиссер уже рассказал, что его роль исполнит Евгений Цыганов.

«У фильма есть и второе рабочее название — "47" — аналог невыпущенного альбома Виктора Цоя. Выбор, скорее всего, будет между этими двумя вариантами», — поделился Алексей Учитель.