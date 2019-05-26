Стефания Маликова поделилась фото с малышом-братом

19-летняя наследница популярного артиста эстрады Дмитрия Маликова Стефания нечасто делится с поклонниками семейными фотографиями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @steshamalikova 25 Май 2019 в 1:14 PDT

Но сегодня она поделилась редким фото с малышом-братом Марком, подписав пост в Instagram: «Как я жила без тебя раньше?»

Подписчики умились снимку, пожелав Стефании и Маркуше счастья. Точно такую же фотографию разместил у себя в профиле и Дмитрий Маликов: «Одна уже большая, а другой еще маленький».

Напомним, через несколько месяцев Марку исполнится полтора года. Он появился на свет накануне 48-летия папы.