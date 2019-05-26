Александра Яковлева рассказала Андрею Малахову о тяжелой болезни

Известная актриса, секс-символ 80-х годов Александра Яковлева давно не появлялась на экранах. Уйдя из профессии вначале 90-х, актриса успешно строила карьеру политика и чиновника. В 2016 году она снялась в эпизоде второго «Экипажа», сделала один театральный проект в Петербурге и снова пропала.

Но в эту субботу Яковлева пришла в прямой эфир программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале Россия 1 и огорошила собравшихся новостью. Гостям, которые объединились для разговора о предсказаниях Ванги, Александра Евгеньевна сообщила, что на протяжении двух лет борется с онкологией.

«Вот если бы Ванга была жива, я бы поехала к ней и спросила: «Сколько осталось?» Мне сейчас 62 года и так хочется жить», — высказалась Яковлева.

По словам женщины, вместе с болезнью два года назад на нее навалились страх и депрессия. Александра посетовала, что о проблеме смерти поговорить толком не с кем. Она поблагодарила доктора, который занимается ее лечением. А на вопрос ведущего, чем можно помочь, рассказала, что ей помогает фонд Евгения Миронова, которому она тоже выразила благодарность.