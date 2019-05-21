Месяц назад магистр клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь сообщил поклонникам, что принял участие в съемках нового клипа группы «Кирпичи».

Знаток рассекретил локацию: «Снимали на "Севкабеле". Удивительное место в устье Невы», — а также сказал, что ролик выйдет ко Дню рождения города.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Друзь (@aadrouz) 24 Апр 2019 в 2:10 PDT

Так оно и случилась. Несколько часов назад «Кирпичи» опубликовали в Сети юмористический клип на песню «Питер, покажи язык». Кроме Александра Друзя, в нем снялись Михаил Боярский, Татьяна Буланова, артисты Упсала-Цирка и просто местные жители.

Все они показывают язык различным малоприятным явлениям жизни: бессоннице, предрассудкам, питерским пробкам... На голове Михаила Боярского, например, вместо шляпы вырастает новый стадион «Газпром Арена», а у Татьяны Булановой – корзина роз.

Лидер коллектива Василий Васин на странице «ВКонтакте» сообщил: «Встречайте наш новый летний гимн родному городу! Респект всем, кто показывал язык вместе с нами».

Поклонники оставили музыкантам множество комментариев, среди которых особо выделяются: «Бомба!», «Классные», «В Питере пить и показывать язык. Добротные традиции» и «"Кирпичи" соединяют в себе все лучшее из рэпа и рока».

Напомним, «Кирпичи» — петербургская рэп-рок-группа, образованная в 1995 году. Все их творчество основано на ироничных песнях и неординарной подаче.