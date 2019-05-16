После того, как Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона шоу «Голос. Дети», многие звезды российского шоу-бизнеса высказали свое мнение на этот счет.

Так, певица Наталья Штурм в своем Instagram сообщила, что эта информация проняла ее до слез. «Оказывается, можно отстоять правду, если всем миром? И не для того, чтобы обидеть одну хорошую девочку. Для того, чтобы хотя бы наши маленькие росли в здоровой атмосфере справедливости! Со вторым Днём Победы в этом месяце май! Поздравляю всех неравнодушных, душевных слушателей, зрителей, и браво Первому каналу, уважуха реально», — написала артистка.

Певица Глюкоза, по ее словам, внимательно наблюдала за сложившейся ситуацией и реакцией людей. Желание у артистки только одно: чтобы эта история правильно всех настроила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 16 Май 2019 в 6:31 PDT

«Была ли нечестная игра или всё это чудовищный водоворот обстоятельств, конечно, стоит разобраться. Всем родителям должны быть в корне понятны эти причины. Кто никогда не помогал своему ребёнку? Мы безмерно любим детей и их неудачи считаем своими! А это неправильно. Как бы слепо мы ни любили, наши дети должны ошибаться, уметь проигрывать и снова вставать для того, чтобы победить! Это большой урок всем нам, родителям, в первую очередь. А "Голос"? Пусть победит сильнейший», — написала в микроблоге Глюкоза.