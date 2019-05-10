Василиса Володина просветила выпускников о сдаче ЕГЭ

Звездный астролог, ведущая программы «Давай, поженимся!» Василиса Володина разместила у себя в Instagram памятку о том, как сдавать ЕГЭ и любые другие экзамены в период мая и июня. Сделала она это по личной просьбе своей 18-летней дочери Виктории.

По словам Василисы, с 29 по 31 мая будет сложно проявить собранность, особенно в точных науках. «Родители, заставьте ребенка высыпаться перед учебными испытаниями в эти дни. Точно лучше, чем просидеть последнюю ночь над учебниками и заснуть на самом экзамене», — пишет астролог.

По мнению Володиной, в дни с 6 по 8 июня нервное напряжение будет очень большим, но они обещают обострение креативного мышления, что позволяет найти нетривиальное решение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina) 8 Май 2019 в 10:14 PDT

«Ну и самые сложные дни для экзаменов с 14 по 21 июня. Тем, кому придется защищать знания в эти дни, придется несладко. Но если приложить сверхусилия, то переэкзаменовки можно будет избежать. Дорогие мамы, Вам и Вашим детям желаю удачи в предстоящих экзаменах! Астрология и валериановые капли нам в помощь!» — сообщила астролог.