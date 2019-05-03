Василиса Володина рассказала о способе похудения с помощью планет

Звездный астролог и ведущая программы «Давай, поженимся!» Василиса Володина часто дает советы подписчикам своего Instagram. На этот раз она решила поговорить о процессе накопления лишнего веса.

По словам Василисы, у него много причин, из которых четыре главные: лень, любовь к удовольствиям, неумение останавливаться и невнимание к проблеме. Каждая из них управляется одной из планет. Если знаешь причину – легче справиться.

Первой причиной Володина назвала Лень, которая управляется Луной. «Если Вы ленитесь заниматься спортом или заниматься собой, сидеть на диете, разберитесь со своими семейными программами, в отношениях с родителями и их "заветами". Если любите поесть и еда для вас особенное удовольствие – тут потрудилась ущербная Венера. Нужно приводить в порядок личную жизнь, искать любовь, чтобы не заедать одиночество», — пишет астролог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina) 1 Май 2019 в 9:11 PDT

Третьим пунктом идет переедание: значит, что-то не так с социальной значимостью, не все в порядке с Юпитером и человек подсознательно пытается вознаградить себя за отсутствие денежных и профессиональных успехов.

«И наконец, если вы живете в состоянии невнимания к своему внешнему виду, – винить стоит Нептун. Лишнему весу в этом случае сопутствуют внешняя запущенность и зависимости, вроде алкогольной. Задачей здесь становится задуматься о той главной цели, ради которой Вы живете. Как только она прояснится, все встанет на свои места и вес уйдет. Каждая из планет как будто создает недостаток чего-то: Венера —любви, Луна — теплоты и близости, Юпитер — материального благополучия, Нептун — четкого вектора в жизни. Бороться с проблемой нужно не только с помощью еды, а на глубинном уровне!» — заключила Василиса.