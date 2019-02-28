Гоша Куценко попросил дочь превратить его в деда

Российский актёр театра и кино, кинорежиссер, певец, сценарист, продюсер и заслуженный артист России Гоша Куценко обратился в Instagram к своей дочке Полине.

«Хочу поздравить эту девушку с Днём Рождения! И признаться в великой любви её добрейшей душе и таланту! Ты моя самая крепкая связь с этим миром... Его прошлым... И настоящим! Ты владеешь моим сердцем полновластно! И только ты можешь сделать со мной то, что не сделает никто иной! В ближайшие годы точно! Ну? Что?! Правильно! Превратить меня в дедушку! Счастья! Верю! Надеюсь! Жду! Папа!», — написал артист у себя в микроблоге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko) 22 Фев 2019 в 9:58 PST

«Вы красавец», «Какое милое поздравление! Присоединяюсь к поздравлениям от всего сердца», «Все родители одинаковые — внуков подавай», — откликнулись подписчики в комментариях.

Напомним, Полина родилась в студенческом браке Гоши Куценко с коллегой Марией Порошиной. Она стала первым ребенком для обоих родителей. Полина тоже стала профессиональной актрисой и уже снимается в кино и сериалах, иногда вместе с отцом.