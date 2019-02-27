Александру Маршалу грозит слепота и требуется срочная операция

Серьезные проблемы со здоровьем начались у Александра Маршала. Певец жалуется на зрение: в последнее время он практически ничего не видит. Медики настаивают на срочной операции, ведь в противном случае Александр может окончательно ослепнуть.

Без очков Александр не представляет своей жизни. Чтобы хоть что-то видеть, он использует самые сильные диоптрии. По словам музыканта, проблемы с глазами у него появились не случайно.

– Я нахожусь на сцене уже сорок лет, все это время яркий фонарь светит мне прямо в глаза, – вздыхает артист. – А в советское время, когда мы работали в группе «Аракс», у нас было три лазера, которые мы использовали во время выступлений. И пару раз мне доставалось лучом прямо в глаза! Конечно, такие вещи не проходят бесследно.

Сказываются и возрастные изменения – Маршалу скоро стукнет 62 года. Медики уверяют: спасать зрение нужно незамедлительно, потому как с возрастом лучше не станет.

– Первый звонок прозвучал десять лет назад, – продолжает Александр. – Тогда зрение стало ухудшаться. Доктор, который проводил операцию Валере Меладзе, предлагал и мне сделать. Но я, честно говоря, испугался. Потому что видел еще более-менее нормально. Да и технологии были не такие, как сейчас: тогда все только начиналось. А сейчас зрение испортилось окончательно. У меня есть знакомый доктор, который говорит: «Давай приезжай, все сделаем. Сейчас такие технологии, что можно провести операцию практически безболезненно и быстро, даже поменять хрусталик». Но я пока не решаюсь.

Маршал уверяет, что всему виной – нехватка времени. После операции нужен восстановительный период, но он себе позволить его никак не может.

– Если делать операцию на двух глазах, то надо несколько дней лежать в больнице, – говорит певец. – А у меня на это совершенно нет времени. Можно сначала сделать один глаз, а потом второй. В этом случае не надо лежать в больнице, зато летать нельзя целую неделю. Потому как из-за перепада давления в глазу может что-то лопнуть. А с моим графиком это невозможно.

Александр надеется, что сможет сделать операцию до наступления лета. Доверять свое здоровье отечественным медикам ему не впервой. Два года назад с ним уже работали столичные врачи.

– Я перенес достаточно серьезную операцию на позвоночнике, – говорит артист. – У меня спина болела безумно, начала отниматься нога. Из-за грыжи четвертый позвонок полностью рассыпался. Я в отчаянии позвонил Лене Малышевой, и она меня познакомила с замечательным доктором из 67-й больницы. Он – светило мирового уровня. Я ни разу не пожалел, что оперировался в России. Специалисты у нас великолепные, оборудование дорогущее самого последнего уровня. Бывают сложные случаи, тогда они устраивают консилиумы. Получается, что за границу нет смысла ехать.

Сейчас, чтобы проблемы со спиной не повторились, Маршал ежедневно выполняет специальную гимнастику. Благодаря упражнениям о болевых ощущениях он не вспоминает.

– Я уже два года держу планку в течение 5 минут, – говорит артист. – Плюс каждый день выполняю упражнения на пресс. Считаю, что за своим здоровьем нужно следить. Лучше предупредить болезнь, чем потом ее лечить. Именно поэтому в последнее время я каждые полгода сдаю кровь, проверяю сердце. Это необходимо, если хочешь жить долго и счастливо.

Александр не скрывает: в его личной жизни произо­шли изменения. Вот уже два года он живет с девушкой, которую пока не спешит представлять журналистам. Радует Маршала и единственный сын Артем, который решил пойти по его стопам.

– Он долго не знал, чем ему заняться, – рассказывает Александр. – Но недавно наконец-то нашел себя. Он талантливый парень, пишет потрясающие стихи. Его деятельность я не всегда понимаю. Для меня это другая планета. Порой я его критикую. Говорю, что так рифма не делается. Но он даже слушать не хочет. Отвечает мне: «Ты ничего не понимаешь, ты старый!»