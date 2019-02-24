Игорь Николаев показал армейское фото без усов

Российский композитор, певец, музыкант, автор текстов песен, продюсер, заслуженный деятель искусств Игорь Николаев поделился с поклонниками в Instagram архивным фото.

«Вот такой он, рядовой Николаев, в 1984 году на плацу принимает присягу! Усы, по случаю важности момента, были сбриты! С днём защитника отечества! Уррраааа!!!», — написал артист в своем микроблоге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 22 Фев 2019 в 2:12 PST

Не все подписчики узнали в молодом человеке на фото известного музыканта. Многие считали, что он никогда не служил в армии.

Напомним, Игорь Николаев родился и вырос на Сахалине. После окончания общеобразовательной и музыкальной (по классу скрипки) школ амбициозный молодой человек поступил в Южно-сахалинское музучилище, но уже через год отправился покорять Москву. Николаева приняли на второй курс в училище при Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Но пришлось отслужить и в армии, правда, в ансамбле песни и пляски Московского военного округа. Дальше его ждала головокружительная карьера. Он начал работать клавишником и аранжировщиком в ансамбле Аллы Пугачёвой «Рецитал».