Максим Фадеев отказался от концертного тура из-за проблем со слухом

Российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель и аранжировщик Максим Фадеев уже более десяти лет не может полноценно заниматься концертной деятельностью, потому что любые громкие звуки губительны для его травмированного слуха. В возрасте 38 лет он потерял способность слышать, после чего долго лечился. Доктора разных стран сошлись в одном: процесс необратим. И только китайские специалисты смогли частично вернуть музыканту слух. Эту историю Фадеев никогда не утаивал от поклонников, а они всегда его поддерживали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 20 Фев 2019 в 8:45 PST

В своем недавнем посте в Instagram музыкант разом ответил на все вопросы, касающиеся его выступлений: «На данный момент пока я... не собираюсь устраивать масштабный тур. Поймите меня правильно, у нас большой технический райдер и без своей аппаратуры я просто не смогу петь. И чтобы организовать одно выступление, нужно задействовать очень много ресурсов. К тому же моя слуховая травма даёт о себе знать — громкие звуки мне вредят и калечат слух, несмотря на то, что я выступаю со своими приборами. Врачи запретили мне продолжать концертную деятельность, но я намерен посетить те города, которые уже заявлены. Дай Бог, всё пройдет хорошо».