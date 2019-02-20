Филипп Киркоров прокомментировал свое лидерство среди популярных артистов

Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров опубликовал у себя в Instagram официальный документ соцопроса «Десять наиболее любимых исполнителей и групп среди возрастных когорт». Опрос населения нашей страны провела аналитическая организация «Левада-центр». Респонденты сами называли исполнителей, которые им нравятся, а интервьюер фиксировал ответы. В итоговую таблицу попали 14 наиболее часто называемых имен. Киркоров оказался на первой строке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 20 Фев 2019 в 2:40 PST

«Все-таки цифры, факты и статистика — упрямые вещи! — написал Филипп Бедросович в своем микроблоге. — Приятно было обнаружить свою фамилию в лидерах во всех пяти возрастных категориях, причём в некоторых на первом месте, и, как мне пояснили, такое единодушное признание в любви и интересу к творчеству к одному артисту случилось впервые за долгие годы! Вдвойне приятно ещё было увидеть себя на первой строчке в разделе "Любимый исполнитель", особенно когда рядом в первой тройке такие великие и большие артисты — мои любимые коллеги и друзья! Спасибо, народ! Буду и дальше стараться удивлять вас и радовать».

«Что-то с этим списком не так. Ни Лазарева, ни Гагариной, ни Лободы, ни Лорак, ни Басты нет вообще», «Кто эти люди, для которых Киркоров на первом месте?», «Где же Бузова?», «Почему Высоцкий и Кобзон занимают седьмую строчку?» — ответили Киркорову подписчики в комментариях.