Михаил Боярский поделился детской фотографией с мамой

Народный артист России Михаил Боярский в последнее время ударился в воспоминания. Он излагает свои мысли, когда едет в «Сапсане». Поклонникам нравятся его рассказы из жизни, и они просят написать что-нибудь еще.

Недавно Боярский опубликовал на странице в Instagram архивное фото 1958 года со своей мамой Екатериной Мелентьевой и рассказал, почему он пошел в актеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Боярский (@boyarskiy_official) 15 Фев 2019 в 10:54 PST

«Все детство я шастал по театрам, в которых играли родители, дядя Коля Боярский, его жена, тетя Лида, народная артистка СССР Лидия Петровна Штыкан. И, разумеется, я хотел, чтобы меня тоже приняли в труппу. Какая разница, что придется говорить — «кушать подано» или «быть или не быть»? Самым важным для меня было оказаться среди актеров: вместе выпивать, ездить на гастроли, делать капустники, знакомиться с красивыми женщинами! Одним словом, меня манила околотеатральная жизнь. Но для этого нужно было как-то состояться, хотя бы чуть-чуть доказать, что я с актерами одной крови. Собственно, поэтому и оказался в театральном институте», — написал Боярский.

Далее артист сообщил подписчикам, что открывает новую страницу своих воспоминаний, собирает мысли и постарается в ближайшее время еще что-нибудь рассказать.

«Больше, больше, спасибо, круто, интересно, читаем с уважением и удовольствием. Будем ждать», «Михаил Сергеевич! У вас очень хороший слог. Может быть, книгу воспоминаний напишете? Это ведь очень интересно для многочисленной армии ваших поклонников!» — ответили артисту поклонники в комментариях.