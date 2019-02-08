Берлин-2019: доброе начало без серьезных амбиций

7 декабря стартовал 69-й Берлинский кинофестиваль, и уже можно говорить как минимум о трех картинах, показанных в конкурсе. Всего за главный приз — Золотого медведя — поборются 17 фильмов.

К моему большому сожалению, ни одна из этих трех лент не произвела на меня впечатления: фильм открытия, «Доброта незнакомцев» Лоне Шерфиг —слишком правильный, нравоучительный, удушливо проповедующий вечные ценности — такие эпитеты хочется подбирать к нему и дальше, рассказывает историю отчаянного побега Клары, которую играет Зои Казан, со своими малолетними сыновьями от тирана-мужа. Впрочем, беги не беги, муж — полицейский, поэтому найдет в любом месте и при любых обстоятельствах. Так что остановиться в отеле, снять деньги с карточки и даже забрать эвакуированную машину не получится — муж отследит и найдет.

Но мир, как вы уже, очевидно, догадались, не без добрых людей — а значит, обязательно помогут словом и делом только вышедший из тюрьмы Марк (Тахар Рахим), владелец русского ресторана Тимофей (Билл Найи) и сердечная медсестра (Андреа Райзборо), которая в дневное время кормит бездомных и ведет группу психологической поддержки. Набор, что уж, отменный — в фильме Шерфиг количество добрых дел, выжимающих зрительскую слезу, криминально зашкаливает на единицу измерения, его нравоучительная приторность попросту мешает его спокойно смотреть. Но так или иначе, «Доброта незнакомцев» оказалась акурат на своем месте — сложно представить более подходящий фильм открытия фестиваля в начале 2019 года.

«Доброта незнакомцев»

Фильм Норы Фингешайдт «Ломающая систему» («System Crasher») тоже участвует в основном конкурсе, но по мне, так более подходящее место этот фильм занял бы в берлинской программе Generation: об этом говорит и тема, которая в нем поднимается, и степень удачности задуманного на экране. Главная героиня фильма, Бенни, очень трудная девочка — в округе с ней не ссорятся даже мальчишки: запросто выбьет зуб или поставит фингал под глазом. Ей почти 10, и в фильме мы даже видим, как в кругу близких людей она празднует день рождения. Но рядом нет главного человека ее жизни — мамы. У мамы и так дел по горло — на шее еще два ребенка, работы нет, а Бенни просто невозможно контролировать: она опасна как для взрослых, так и для детей.

Периодически Бенни привязывается то к одному, то к другому соцработнику, ищет для себя место — но так и не находит. Никто не выдерживает тот напор поистине дьявольской силы, которая раз за разом просыпается в ней — злой силы, ставшей следствием детской травмы. Затрагивающий с нетривиальной стороны проблемы неизживаемого человеческого зла и невозможность ни при каких обстоятельствах получить достаточное количества любви, этот фильм в то же время снят в дурашливой манере, свойственной именно что фильмам coming-of-age, фильмам о взрослении. Поэтому такое неоднозначное расширение тем делает фильм Фингешайдт любопытным, но все же не дает ему право претендовать на более серьезный статус.

«Ломающая систему»

Франсуа Озон в 2019 году «порадовал» французской версией американского фильма «В центре внимания» — два с половиной часа скучнейшего разоблачения священника-педофила, с которым в конце концов начинает бороться вся выросшая когорта скаутов, пострадавших от его домогательств в детстве. Название картины Озона — «По воле божьей»: Озон, кажется, не очень верит в сообразительность своего зрителя, поэтому в лоб проговорит смысл названия ближе к концу.

В основу его картины, как и в случае с фильмом Томаса Маккарти, легла реальная громкая история о секс-скандале вокруг местного священника. Но снять такой же напряженный и интересный с точки зрения поглощения зрительского внимания фильм, какой удалось сделать Маккарти, Озону, увы, не удалось. Интересна в этом навевающем тоскливый сон, но, конечно, технически безупречно снятом фильме разве что удивительная, из ниоткуда взявшаяся, прорвавшаяся, как лавина, тяга к разоблачению ненавистного наставника — которой все пострадавшие уже в зрелом возрасте как по команде начинают мазохистки наслаждаться: относиться к статусу жертвы как к своего рода капиталу, который в 40 лет вряд ли изменит чью-то жизнь к лучшему.

Фильм Озона — пока единственный фильм конкурсной программы, точно купленный в российский прокат: в российских кинотеатрах он появится 4 апреля 2019 года.