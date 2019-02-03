Алсу отметила 20-летие своего первого хита “Зимний сон”

Певица Алсу опубликовала на своей странице в Instagram отрывок нашумевшего в свое время клипа «Зимний сон», благодаря которому она стала звездой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALSOU (@alsou_a) 1 Фев 2019 в 6:46 PST

«Хотя и трудно поверить в это, но факт — моей самой первой песне исполняется 20 лет! Не перестану говорить слова благодарности автору песни Александру Шевченко, режиссеру клипа Юрию Грымову, продюсеру Валерию Белоцерковскому, всей команде, с которой трудились и трудимся вместе, моим поклонникам, которые с этого дня со мной вот уже 20 лет», — написала артистка.

«Это самый красивый клип и замечательная песня», «Суперхит! 20 лет прошло, а песня до сих пор нравится!», «Я эту песенку пою дочке перед сном», «Моя любимая песня в караоке», «Такая романтика! Сразу же всплывают воспоминания...», «Спасибо Алсу и команде! Очень душевный и красивый клип!» — ответили в комментариях поклонники.