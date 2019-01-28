Антон Долин: Прокатные схемы Минкульта помогли "Т-34", но дело не только в них

Фильм «Т-34» стал вторым после «Движения вверх» по кассовым сборам в нашем прокате, собрав более 2 млрд рублей. Об этом общественности заявил продюсер Рубен Дишдишян, написав на своей странице в Facebook: «Вчера обогнали "Пиратов [Карибского моря — прим. ред.]" и стали вторым российским и третьим самым кассовым фильмом за всю историю российского проката после "Аватара" и "Движения"».

Между тем этот кассовый успех «Т-34» (в главных ролях в фильме, напомним, снялись Александр Петров и Ирина Старшенбаум) в точности был предсказан министром культуры еще неделю назад: «И я сразу даю прогноз, что это станет вторым по сборам фильмов из всех фильмов, включая голливудские, после 1991 года. Я думаю, что "Т-34" обойдет "Пиратов Карибского моря" и займет второе место вслед за "Движением вверх"»,— говорил Владимир Мединский.

При этом все голливудские премьеры («Человек-паук», «Бамблби», «Аквамен», «Гринч») ради «Т-34» и других российских фильмов Минкультуры отодвинуло на 13 декабря. Сыграло ли это свою роль, Sobesednik.ru спросил у кинокритика и главреда «Искусства кино» Антона Долина:

— Как вы считаете, насколько схемы Минкультуры с прокатными расписаниями обеспечили успех «Т-34»? Сыграли ли они тут свою роль, есть ли тут зависимость?

— Они совершенно точно помогли успеху этого фильма. Но не думаю, что буквально уж обеспечили. То есть, конечно, если бы не было сдвинутых дат в прокате, если бы это не был именно новогодний прокат с соответствующе большим количеством зрителей, то, может, и не было бы такой кассы.

Но с другой стороны, если бы фильм не был хорошим, крепким коммерческим продуктом, то никогда в жизни он бы не собрал такое количество зрителей. Мы видим, что другие фильмы, выходившие на Новый год, — «Елки», например, и «Три богатыря» — не показали и близко никаких сенсационных результатов.

— А усиленное патриотическое воспитание населения сказывается?

— Ну, это играет свою роль, но, мне кажется, гораздо менее важную, чем просто спецэффекты, наличие популярного артиста в главной роли и просто некий драйв коммерческого кино, который здесь очень важен и который в этом фильме исполнен очень профессионально.