Джека Николсона поймали за поеданием фастфуда на баскетбольном матче

Джек Николсон был номинирован на премию «Оскар» рекордные 12 раз, он считается одним из величайших актеров в истории кино. Но в кино он давно не снимается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JACK NICHOLSON (@jacknicholsonofficial) 21 Мар 2014 в 9:38 PDT

Еще в 2013 году его близкий друг Питер Фонда рассказал прессе, что Джек уходит на покой в связи с прогрессирующей потерей памяти. Ему сложно в таком состоянии запоминать реплики своих персонажей. По этой причине он отказаться от роли в картине «Небраска», где, по иронии судьбы, ему предложили сыграть персонажа, страдающего болезнью Альцгеймера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CelebrityXO (@theofficialcelebrityxo___) 22 Янв 2019 в 6:00 PST

Тем не менее 81-летний Николсон наслаждается жизнью «на пенсии». Например, он посетил матч своей любимой баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс», где и попал в объективы мобильных фотокамер.

На стадионе актера сопровождал младший 26-летний сын Рэймонд. Звезда с аппетитом поедал фастфуд.