Джека Николсона поймали за поеданием фастфуда на баскетбольном матче

Джек Николсон был номинирован на премию «Оскар» рекордные 12 раз, он считается одним из величайших актеров в истории кино. Но в кино он давно не снимается.
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Еще в 2013 году его близкий друг Питер Фонда рассказал прессе, что Джек уходит на покой в связи с прогрессирующей потерей памяти. Ему сложно в таком состоянии запоминать реплики своих персонажей. По этой причине он отказаться от роли в картине «Небраска», где, по иронии судьбы, ему предложили сыграть персонажа, страдающего болезнью Альцгеймера.
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Тем не менее 81-летний Николсон наслаждается жизнью «на пенсии». Например, он посетил матч своей любимой баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс», где и попал в объективы мобильных фотокамер.
На стадионе актера сопровождал младший 26-летний сын Рэймонд. Звезда с аппетитом поедал фастфуд.