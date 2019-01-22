СМИ сообщили о драке Виторгана и Богомолова из-за Собчак

СМИ сообщили, что актер Максим Виторган и театральный режиссер Константин Богомолов подрались в столичном кафе.

Вечером 21 января телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что Константин Богомолов получил травму носа во время драки в кафе в центре Москвы, но отказался от госпитализации.

Как передает StarHit, инцидент произошел в кафе на Китай-городе. По словам очевидцев, Максим Виторган и Константин Богомолов разговаривали на повышенных тонах, а затем вышли на улицу. Режиссер вернулся в кафе с разбитым носом. «Все кафе сейчас сидит обсуждает. Нос вроде цел, так как скорую не вызывали, только отмывался в туалете», – рассказал очевидец.

По версии журнала, Виторган и Богомолов подрались из-за журналистки Ксении Собчак. Ранее ходили слухи о ее связи с Богомоловым и о расставании с Виторганом. Виторган и Собчак к этим слухам относятся с юмором. Так, например, недавно актер разместил в соцсети фотографию смеющейся с жены с надписью «Ну вот и разлетелись».

Напомним, Виторган и Собчак поженились 1 февраля 2013 года. В 2016 году у них родился сын Платон.