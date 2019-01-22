Перед премьерой Светлана Лобода оправилась и исцелила Любовь Успенскую

Премьера нового шоу Светланы Лободы наконец-таки состоялась в Москве. Показать программу певица планировала еще в октябре прошлого года, но тогда из-за срочной операции концерты пришлось перенести. Сейчас Лобода полностью оправилась от болячек.

Перед началом зрителям предложили понаблюдать за реалити-шоу с участием Светланы. На экран вывели картинку из гримерной комнаты певицы, показывая, как она готовится к концерту. Смотрелось весьма эффектно, тем более что ждать пришлось достаточно. На сцену артистка вышла лишь спустя сорок минут. Точнее, спустилась на роскошном автомобиле с потолка, а после столь же эффектно выпрыгнула из него. Зрители затаили дыхание: удивлять Лобода умеет, как никто другой.

– Это уровень Мадонны и Агилеры, – восхищалась Люба Успенская. – Я как с самого начала вжалась в кресло, так и просидела весь концерт в изумлении.

Успенская призналась: незадолго до концерта Лободы ее сразил опасный недуг – воспаление легких. Но, несмотря на недомогание, пропустить действо подруги она не смогла.

– Я сказала Свете, что если поправлюсь, то приду! – пояснила Любовь. – В ответ услышала: «Что значит «если»?» Вы знаете, она меня сегодня вылечила. Просто исцелила своим шоу – чувствую себя отлично, будто и не болею!

Фото: пресс-служба

В течение двух часов Лобода зажигала не по-детски. В один из моментов на сцену опустилась ударная установка, за которую певица села. В этот миг барабаны вновь воспарили в воздух уже вместе с Лободой, вращаясь в разных плоскостях!

– Я в своих шоу тоже летала, например, на полотнах, – комментировала увиденное Анита Цой. – Но с барабанами – это удивительно! Я бы так не рискнула! А вдруг это бы все рухнуло вниз? Ведь за себя отвечаю, а за барабаны – нет. Это действительно лучшее шоу в стране!

Не обошлось и без обнаженки. Откровенных нарядов, которые меняла Светлана регулярно, ей оказалось недостаточно. Во время одной из песен она решила пройтись по грани… На экране показали нужный антураж: квартира, душевая, полуголый красавец, с которым певица решила неожиданно заняться сексом… Но, к сожалению, в самый ответственный момент он испарился.

Зрители надеялись на появление в зале Тилля Линдеманна, которого называют нынешним возлюбленным артистки и отцом ее второй дочки. Ходили слухи, что он выйдет вместе со Светой на сцену. Тилль появился – но не живьем, а в видеоряде, который показали, пока Света переодевалась.

В новом шоу Лобода, кажется, собрала все лучшие технологии, которые только можно придумать. На песне «Твои глаза» она попросила зрителей надеть 3D-очки. В этот момент на экране появилась огромная горилла, которая своими лапами доставала не только до певицы, но и до сидящих в зале зрителей. «Ноу-хау» и на этом не закончились. На «Революции» Лобода попросила включить специальное мобильное приложение. Пока Лобода пела, вокруг нее летали разные самолеты. Такого российские зрители уж точно не видели.

Фото: пресс-служба

Среди тех, кто оказался в восторге от увиденного, были Николай Басков, Максим Галкин и Алла Пугачева. Последнюю Лобода приветствовала прямо со сцены. А после попросила зрителей не стесняться своих эмоций и танцевать. Те дружно вскочили со своих мест.

Басков, Успенская, Пугачева и Галкин // фото: пресс-служба

После шоу Лобода вместе со звездами отправилась на афтепати. А мы подумали о том, что единственное, чего не хватает певице сейчас, так это лишь мощного автора. Такого, как Резник и Паулс у Пугачевой, как Крутой у Аллегровой. Усиление репертуара обоймой новых крутых хитов ей не помешает.