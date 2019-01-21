Агата Муцениеце: Все конфликты в семье из-за недосказанности!

Слухи о ссорах в семье актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце ходили давно. А недавно в СМИ и вовсе появилась информация о том, что Прилучный жестоко избил свою жену — да так, что для того, чтобы унять разъяренного мужчину, понадобилась помощь полиции.

Сообщается, что в полицию обратилась пиар-менеджер актрисы, которая заявила, что на Агату поднял руку муж. Сама же актриса эту информацию не подтвердила и долгое время просто отмалчивалась. Более того, вскоре супруги опубликовали совместное романтическое фото и поздравили друг друга с шестилетием сына Тимофея, а Муцениеце обвинила во лжи представителей СМИ.

Под фото, на котором звезда показывает средний палец, она написала гневный пост:

«Товарищи СМИ! Этот палец — Вам, — объяснила 29-летняя Агата. — Вы, кстати, такие неглубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так... Вообще я в коме! Ах да, еще у меня есть двойник, как у Путина, который везде ходит вместо меня, ну сами понимаете, синяки, все дела, кома тоже неудобна в передвижении... и, конечно, мое любимое — что я уже два года беременна, никак не могу родить!»

Как только шумиха утихла и поклонники пары выдохнули с облегчением, появилось подтверждение того, что конфликт между супругами все-таки был.

— Сотрудники полиции провели беседу с мужчиной и женщиной, — сообщили в полиции. — Последняя отказалась писать заявление на мужа.

Наши корреспонденты обратились за комментариями к самой Агате Муцениеце, но актриса снова отказалась что-либо комментировать, хотя еще недавно приветливо общалась с нашими корреспондентами и делилась сокровенным:

— У какой пары не бывает кризиса в отношениях? Мне кажется, всегда надо разговаривать друг с другом честно, не врать, — говорила нам Муцениеце. — Все ссоры происходят из-за недомолвок, недосказанности. Кто-то кого-то не так понял, что-то недоговорил, затаил обиду, и потом это выстреливает... Самое главное в этот момент — сесть и поговорить друг с другом.

Остается только надеяться на то, что после скандала артистам удалось сесть за стол переговоров и обсудить все претензии к друг другу.