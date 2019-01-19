Олеся Судзиловская встала на лыжи

Звезда российского кино Олеся Судзиловская воспользовалась зимними каникулами, чтобы провести их на горнолыжном курорте Франции. Подробным отчетом о поездке актриса поделилась у себя в Instagram.
Для самой Олеси это был первый опыт освоения данного вида спорта. «Обожаю учиться! Это точно никогда не поздно делать. Победа, когда спуск по рискованным трассам начинает доставлять удовольствие», — сообщила актриса.
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По ее словам, на лыжи с удовольствием встал и ее сын Марк (сегодня 19 января мальчику исполнилось три года). Первый и последующие лыжные уроки малыша прошли успешно, чем мама, конечно, очень гордится.
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Судзиловская сообщила поклонникам, что кроме позитивных эмоций и приятных воспоминаний отпуск оставил после себя «ещё кое-что», а именно лишние килограммы. И это несмотря на активные занятия спортом. В горах правильно питаться не получалось. Поэтому теперь необходимо быстро прийти в форму.
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«Возвращаюсь к привычной схеме питания: 4/5 приемов еды в день. Приблизительный объем каждой порции — она должна уместиться в один стакан. А ещё я снова начала вести питьевой дневник (и всем советую): нужно выпивать больше двух литров чистой воды в день», — написала она.