Олеся Судзиловская встала на лыжи

Звезда российского кино Олеся Судзиловская воспользовалась зимними каникулами, чтобы провести их на горнолыжном курорте Франции. Подробным отчетом о поездке актриса поделилась у себя в Instagram.

Для самой Олеси это был первый опыт освоения данного вида спорта. «Обожаю учиться! Это точно никогда не поздно делать. Победа, когда спуск по рискованным трассам начинает доставлять удовольствие», — сообщила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олеся Судзиловская (@olesya_sudzilovskaya) 8 Янв 2019 в 2:45 PST

По ее словам, на лыжи с удовольствием встал и ее сын Марк (сегодня 19 января мальчику исполнилось три года). Первый и последующие лыжные уроки малыша прошли успешно, чем мама, конечно, очень гордится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олеся Судзиловская (@olesya_sudzilovskaya) 14 Янв 2019 в 4:16 PST

Судзиловская сообщила поклонникам, что кроме позитивных эмоций и приятных воспоминаний отпуск оставил после себя «ещё кое-что», а именно лишние килограммы. И это несмотря на активные занятия спортом. В горах правильно питаться не получалось. Поэтому теперь необходимо быстро прийти в форму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олеся Судзиловская (@olesya_sudzilovskaya) 16 Янв 2019 в 9:05 PST

«Возвращаюсь к привычной схеме питания: 4/5 приемов еды в день. Приблизительный объем каждой порции — она должна уместиться в один стакан. А ещё я снова начала вести питьевой дневник (и всем советую): нужно выпивать больше двух литров чистой воды в день», — написала она.