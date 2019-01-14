Вторая экс-супруга Аршавина заявила о невнимании футболиста к их ребенку

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса обвинила футболиста в излишней инфантильности после расставания.

Как передает Starhit, вторая жена Андрея Аршавина Алиса, с которой футболист расстался накануне Нового года, рассказала, что бывший муж перестал общаться с их маленькой дочерью Есенией.

По словам экс-супруги футболиста, поводом для разрыва стали многочисленные измены Андрея, на которые Алиса просто устала закрывать глаза. После очередной интрижки на стороне с 21-летней сотрудницей известной авиакомпании Кариной Аршавин бросил семью.

«Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок — это секс. А менять спутниц — обычное дело. Наверное, там уже новая романтика — коньки, отели, прогулки», — рассказала изданию Алиса Аршавина.

При этом Starhit отмечает, что еще совсем недавно супруга футболиста отчаянно защищала мужа от нападок в соцсетях из-за информации о том, что Аршавин перестал общаться со своими детьми от первого брака с Юлией Барановской, которую тот покинул из-за романа с Алисой Казьминой.