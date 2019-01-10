"Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю"

Выставка снимков легендарного фотографа Стива Шапиро — это коллекция изображений Дэвида Боуи, включая съемки совместного выступления с певицей Шер на ее телевизионной программе, сцены съемок фильма «Человек, который упал на Землю», и другие редкие кадры 70-х годов. Экспозицию дополнят кинопоказы и лекции о легендарном артисте, в том числе о его влиянии на кино и моду.

Также среди экспонатов — портреты Боуи с уникальной двенадцатичасовой частной фотосессии 1974 года в Лос-Анджелесе, которые потом легли в основу обложек пластинок «Station to Station», «Low» и «Nothing Has Changed» и попали на обложки журналов «Rolling Stone» и «People». То была первая встреча и первая совместная работа Боуи и Шапиро. «В тот день Боуи, казалось, искал образы и идеи, чтобы понять, что из этого он мог бы использовать в своих будущих проектах», — рассказывает фотограф. По его словам, и костюм в полоску, в котором Боуи снялся в своем последнем клипе Lazarus, был придуман именно тогда: музыкант сам разрисовал белыми диагональными полосами простой синий костюм, взятый им на время у ассистента Шапиро.

Специальный гость открытия — художник Джордж Андервуд, один из лучших друзей Боуи и создатель дизайна обложек его альбомов.

11 января — 31 марта, Центр фотографии им. братьев Люмьер