"Сейчас спою": как российские кинозвезды становятся певцами

Обозреватель Sobesednik.ru – о деградации российской эстрады.

– Удивительно, – поделился мыслями популярный 71-летний композитор и певец Вячеслав Добрынин, – сейчас все, кто умеет извлекать звуки, хотят стать певцами! Ну хоть бы кто-то потанцевал – нет, все петь желают!

Не согласиться с мэтром российской эстрады нельзя, ведь действительно все, даже у кого нет слуха (как у рэпера с неприятным именем Гнойный), голоса (случай не только с ведущей скандального проекта «Дом-2» Ольгой Бузовой), актерского таланта (как у... многих звезд), стремятся выскочить на сцену, чтобы шептать, пищать, верещать, кричать в микрофон. И неважно, как это выглядит со стороны, ведь можно хайпануть, ведь любая известность (неважно – позитивная или негативная) ценна! Тут все ясно, а вот для чего уже востребованным кинозвездам становиться вокалистами? Вопрос.

У 29-летней звезды голос «прорезался» на съемках фильма «Оттепель». Голос актрисы так понравился Константину Меладзе, что он отказал одной известной певице и попросил Паулину исполнить его песню, которая стала хитом. Окрыленная девушка спела саундтрек к фильму Федора Бондарчука «Притяжение». А потом, видимо, не смогла остановиться и вместе с рэпером Бастой записала кавер-версию хита Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза». Раньше Паулина признавалась, что не видит себя певицей. Но теперь, может быть, передумала и прозрела?

Не обошла чаша сия и любимчика публики, особенно женской ее половины, 32-летнего Данилу Козловского. Оказалось, что звезда «Духless» и «Легенды №17», еще будучи первокурсником театрального вуза, мечтал петь джаз! Как осуществить свое желание, актер не знал, но послушался совета друга, Филиппа Киркорова: «Бери и делай. Иначе ты так и будешь искать отговорки, почему это невозможно» – и представил зрителям свою музыкальную программу «Большая мечта обыкновенного человека». Начинающего певца поддерживала тяжелая артиллерия – джазовый ансамбль «Фонограф-Джаз-Бэнд» под управлением Сергея Жилина. Но многообещающий проект оказался недолгосрочным. Возможно, к лучшему: к счастью поклонников, Козловский вернулся в профессию.