"Эх, разгуляй!": как звёзды шоу-бизнеса отрепетировали новогоднюю ночь

Грандиозное шоу от «Радио Шансон» «Эх, разгуляй!» уже в 13 раз собрало в «Олимпийском» сотни поклонников.



Зрители с удовольствием пришли на веселый праздник песни. Так, например, Неля Чалова, несмотря на то, что не может самостоятельно передвигаться, нашла в себе силы и приехала вместе с друзьями послушать незабываемые песни в исполнении лучших звезд российской эстрады.



– Я очень благодарна, – рассказывает Неля, – что меня пригласили на это мероприятие! Сегодня особенный день, я увижу Григория Лепса, творчество которого очень люблю!



Бессменный руководитель группы «На-На» Бари Алибасов пришел в отличном настроении, хотя и сожалел, что его подопечные присутствовать не смогли, уже полгода они на гастролях:



– Они работают, зарабатывают мне денежки. А я пришел посмотреть, как другие выступают, давно не бывал на таких масштабных концертах. Хочется, эх, разгуляться!



Зрители с таким же настроем, как у Бари Каримовича, расселись по местам. Загремела музыка, и праздник начался! Одним из первых на сцену вышел легендарный музыкант Михаил Шуфутинский, публика встретила кумира громкими аплодисментами, а когда он вернулся в гримерную, то завязал разговор с симпатичной блондинкой – певицей Вероникой Андреевой.



Певец, композитор и поэт Сергей Любавин тоже не скучал, сначала он выступил дуэтом с Татьяной Булановой, а за кулисами нежно приобнял другую девушку. От такого проявления чувств нарядная Юта даже развеселилась.



Денис Майданов не удивил: пришел на праздник с женой и дочкой. Хороший семьянин и отец рассказал, что дочка, скорее всего, пойдет по его стопам. Девочка уже прекрасно чувствует себя на сцене.



Композитор и исполнитель Аркадий Укупник прессу разговорами не баловал, деловито расхаживал по коридору, постоянно отвечая на звонки.



Однако праздничная атмосфера зрительного зала все -таки просочилась и за кулисы. Грациозная и женственная Тамара Гвердцители не отказывалась общаться, отвечала на вопросы журналистов и охотно фотографировалась с поклонниками. Так же себя вели певец Игорь Саруханов, Эмин Агаларов и группа «Лесоповал», Вячеслав Добрынин, «Группа 312», Родион Газманов.

Вскоре обстановка стала дружеской, кто-то из артистов подытожил: «А вы чувствуете, что новогоднее настроение появляется?» И все дружно закивали: «Эх, разгуляй!» можно считать предвестником новогодних праздников и начинать готовиться к лучшей ночи 2017!