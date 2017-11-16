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Игорь Корнелюк: Я собирал стадионы, а жил в комнате с тещей!

Шоу-бизнес
«Зажигай!» №44-2017

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Фото: Владимир Бертов

Автору хитов «Город, которого нет», «Билет на балет» и «Возвращайся» Игорю Корнелюку 16 ноября исполняется 55 лет.

Но вот празднования особого он не планировал, ведь это число с недавних пор ассоциируется у него еще и с трауром. Три года назад именно в день рождения композитора не стало его мамы. 

О своих переживаниях от потери близкого человека и о других жизненных испытаниях Игорь Евгеньевич поговорил с Sobesednik.ru.

«Сейчас песни пишут все – кто может и кто не может»

– Игорь Евгеньевич, с недавних пор вы держитесь в стороне от шоу-бизнеса. Из чего сейчас состоит ваша жизнь?

– Уже два года я работаю над большим проектом. Можно сказать, я осуществил половину своей мечты. Я наконец-то сочинил оперу! Вторая половина моей мечты – поставить эту оперу. Несмотря на то, что со второй частью еще не сложилось, я все равно счастлив и очень горжусь собой! А по поводу эстрады могу сказать следующее: сейчас, когда песни пишут все – кто может и кто не может, – мне становится неинтересно. Поэтому я и занимаюсь симфонической музыкой. 

– Вам скоро исполнится 55 лет. Три года назад в день вашего рождения не стало вашей мамы. Как вы переживали ее уход?

– Вы знаете, между нами и вечностью существует удивительная прослойка, которая называется «наши родители». В тот момент, когда они уходят, ты остаешься один на один с этой вечностью. Мама ушла из жизни внезапно. Три года назад, вечером 15 ноября, я приехал с гастролей. Все думал, надо бы позвонить маме. А потом промелькнула такая мысль: зачем звонить, если у меня завтра день рождения, мама сама позвонит, чтобы поздравить. Но ночью мамы не стало, и мы с ней так и не поговорили. За несколько дней до этого она перенесла инсульт. Мама еле ходила, у нее болели суставы.

Отметим, что родители Игоря Корнелюка профессионально никогда не занимались музыкой. Отец Евгений Касьянович был диспетчером, а мама Нина Афанасьевна – инженером. В свое время папа будущего известного музыканта перенес три инсульта и два инфаркта, он целых 18 лет не мог разговаривать. И в 2012-м умер от сердечного приступа. Мамы не стало через два года после ухода отца.

Фото: из личного архива

– Игорь Евгеньевич, вы всегда были близки с родителями?

– Да, конечно! Я был ранним ребенком, работал с пионерского возраста, уже в 12 лет сам стал зарабатывать и приносить деньги в семью. Я играл на танцах, мне это доставляло огромное удовольствие, платили за это маленькую копеечку, и я с гордостью отдавал все маме, потому что видел, как родителям непросто живется.

«Огромное счастье – когда внуки путаются под ногами»

– Успех как к музыканту к вам пришел в 80-х годах. Вы сразу стали зарабатывать хорошие деньги?

– Нет, конечно! В те годы, когда я колесил по всему Союзу, собирал большие стадионы, у нас с женой даже своей квартиры не было. Мы с Мариной первые пять лет семейной жизни жили в одной комнате с ее мамой в маленькой хрущевской квартире. Представляете, мы все жили в одной комнате: я, жена, наш сын и теща. Плюс эти пять лет я учился в консерватории. Денег вечно не хватало. Было очень тяжело!

С супругой Мариной
С супругой Мариной // Фото: Владимир Бертов

– Со стороны тещи были упреки в ваш адрес из-за того, что вы мало зарабатывали?

– Были! И Марине было еще тяжелее, чем мне. Представьте, приходит в дом посторонний человек – зять. Это ж нужно притереться, прижиться. Конечно, любой маме кажется, что ее дочь заслуживает самого лучшего. И поэтому, когда Марина вышла замуж за студента консерватории, это было как бы «ни о чем» для моей тещи. Да, конечно, спустя какое-то время я все-таки заслужил ее невероятное уважение, но для этого пришлось много лет потрудиться.

Кстати, со своей супругой – дирижером Мариной Корнелюк – Игорь Евгеньевич живет в счастливом браке уже целых 35 лет. Их единственному сыну Антону уже 34. Он не пошел по стопам родителей, не стал музыкантом – окончил Университет информационных технологий механики и оптики.

– Игорь Евгеньевич, вы мечтаете о внуках?

– Еще бы! Вы знаете, когда рождаются дети, ты, как правило, человек молодой, делаешь карьеру, к чему-то стремишься. И только потом, с возрастом приходит понимание того, что самые главные вещи в жизни не имеют никакого отношения к карьере. Сын, видимо, не в меня пошел. Если бы в меня – внуков было бы уже много. Они бы бегали, путались под ногами, и это было бы огромным счастьем!

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