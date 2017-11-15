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Любовь на съемках: как служебные романы звезд перерастают в браки

Шоу-бизнес
«Собеседник» №43-2017

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Служебный роман Владимира Вдовиченкова с Еленой Лядовой перерос в брак // Фото: Global Look Press

Как любовные отношения перетекают с экрана в реальную жизнь, выяснил Sobesednik.ru.

Селебрити, как и мы, большую часть жизни проводят на работе, то есть на съемочной площадке. Так же, как мы, знакомятся, общаются, влюбляются и... женятся на коллегах по цеху. Совет им да любовь!

Говорят, что одно из самых популярных молодых дарований, объект любви многих девушек Александр Петров готовится к свадьбе. Актер не думал о серьезных отношениях, пока не увидел на съемочной площадке Ирину Старшенбаум. В тот день Ира снималась в фильме «Крыша мира», Саша – в «Полицейском с Рублевки». Но тогда между молодыми людьми пробежала лишь искра, «пожар» же начался на совместном проекте «Притяжение». Петров увидел в Старшенбаум лучезарность, а она в нем – его внутреннюю силу, мужественность. Уже год влюбленные не расстаются. 

Притяжение на работе случилось и у актрисы Елизаветы Боярской, когда она играла в фильме «Не скажу», ее партнером был Максим Матвеев. Но серьезные отношения звезд развивались не сразу. Только после окончания съемок мужчина понял, что без любимой жизнь не мила, и рванул в Питер. В загс пара явилась в футболках и джинсах. 

Служебный роман Владимира Вдовиченкова с Еленой Лядовой тоже перерос в брак. Влюбленных соединил проект «Левиафан». Правда, оба были несвободны, поэтому хранили любовь в секрете. Однако шила в мешке не утаишь, через полгода после окончания работы новость стала известна всем. Владимир сделал Елене предложение, и она стала его четвертой женой. Будущих супругов Дмитрия Певцова и Ольгу Дроздову свел... поцелуй. На пробах к фильму «Прогулка по эшафоту» режиссер хотел оценить, как незнакомцы будут смотреться в кадре. И оценил. Оказалось, они отлично смотрятся! И не только в кадре, но и в жизни. Теперь 7 мая – «день поцелуя» – у «певчих дроздов» семейный праздник. 

Так что у многих актеров выражение «закадрить» имеет свой смысл: близко сойтись в одном кадре!

Материал вышел в издании «Собеседник» №43-2017 под заголовком «Любовь на съемках».

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