Отец Леонида Агутина: Сын завидует, что у меня – отличная женщина!

В личной жизни отца Леонида Агутина вскоре может случиться радостное событие, узнал Sobesednik.ru.

В тусовке болтают, что 82-летний Николай Петрович собирается официально зарегистрировать отношения с нынешней избранницей Аллой. Мы, встретив мужчину на одном из светских мероприятий, выяснили все подробности.

– Алла – моя возлюбленная, – признается Николай Петрович. – Мы уже давно вместе. Она – умница, имеет много замечательных качеств, за которые я ее уважаю. Мы знакомы очень давно, но вместе жить стали недавно. Жизнь ведь такая штука – никогда не знаешь, куда вырулит к завтрашнему дню. Она – человек творческий и большая умница. И скромная, не лезет на рожон.

Николай Петрович уверяет: его отношения с Аллой близкие полностью одобряют. До этого Агутин-старший был женат пять раз, и каждый раз его вторые половинки были гораздо моложе. Музыкант признавался: с ровесницами ему скучно.

– Сын завидует мне, говорит: «Какая у тебя хорошая женщина!» – смеется Николай Петрович. – А мы просто живем. Хочу ли я жениться? Женитьба – не напасть, как бы женатому не пропасть. Куда мне уже? Нет, со временем начинаешь понимать, к чему это все потом ведет. Иногда – к счастливому совместному проживанию, порой – к большому разочарованию. Это как кому повезет. Бывает, даже человек не виноват. Он – добрый, умный, заботливый, а что-то не складывается. И плывешь по течению дурацкому, не знаешь, как выпутаться. Сам пребываешь в жутком состоянии и близких терроризируешь.

– У вас такое было?

– Однажды было. Я не знал, куда деваться. Потом нашел выход – в себя ушел и не вернулся. Вышел из положения, выкрутился. Слава Богу, я стараюсь не быть навязчивым. Не напрягал родственников, близких и друзей своими отношениями. Всегда сам пытаюсь выйти из ситуации, в которую угодил. И никого не прошу о помощи. Это только лишний раз усугубляет положение.

Фото: Global Look Press

Агутин-старший уверяет: сейчас для него главное – выдать замуж свою внучку Лизу. Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина уже много лет живет в Майами. Лиза встречается с парнем-музыкантом.

– Я был у них на помолвке, но о свадьбе они пока речи не ведут, – продолжает Николай Петрович. – Я только на днях прилетел из Майами. Там все нормально, никаких последствий урагана я не заметил.

В Москве у Агутина-старшего полно дел. Он активно записывает альбомы, готовит к выпуску книгу. А вот возвращаться в «Голос» не торопится. Хотя зрители до сих пор вспоминают его теплыми словами.

– Не звали меня, хотя я этот проект очень люблю, – говорит Николай Петрович. – Так много у нас талантов, которые рвутся в бой! Но у меня и без «Голоса» полно всевозможных забот. Иногда чем-то занимаешься, а время уже третий час ночи. Думаю: зачем просидел? В последнее время чаще живу в Троицке – мы строили там дом как дачу, а теперь, оказывается, это Москва. Мне нравится проводить время на свежем воздухе. Там красиво: я посадил на участке туи, ёлки. Тащусь от природы! Когда кто-то из женщин, которые у меня убирают, не может прийти, я надеваю легкую свободную одежду и сам, засучив рукава, занимаюсь домашними делами. Полы, конечно, сам не мою, но пропылесосить, помыть предметы обихода могу легко. И от готовки не отказываюсь. Когда праздник, могу шурпу классную сделать или плов. Поэтому я ничего не боюсь! Даже одиночества. Иногда мне самому хочется побыть в таком состоянии. Но, слава Богу, нечасто!