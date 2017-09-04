Юлию Проскурякову и Елену Есенину поссорил "Ашот"

Жена Игоря Николаева больше не желает делить одну сцену с коллегой по хиту «Я мать», узнал Sobesednik.ru.

Новость о том, что творческий тандем Юлии Проскуряковой и Елены Есениной, покоривший всех забойным хитом «Я мать, и я умею танцевать», распался, прозвучала как гром среди ясного неба. Корреспонденты Sobesednik.ru выяснили истинную причину разрыва звездного дуэта.

«С Юлей разберемся в суде»

Песня «Я мать» стала настоящим хитом нынешнего лета. Даже бывшая супруга Игоря Николаева Наташа Королёва, услышав произведение Проскуряковой и Есениной, не удержалась и пустилась в пляс. Ролик с участием Наташи и Владимира Винокура в интернете произвел эффект разорвавшейся бомбы.

И Юля, и Елена строили наполеоновские планы. Они собирались продолжить сотрудничество и презентовать на свой хит клип. Но вдруг Проскурякова объявила о том, что не желает иметь с Есениной никаких дел. Причину прекращения сотрудничества Юлия не назвала.

– Из-за чего сделала такое заявление, она мне не сообщила, – рассказала Sobesednik.ru Елена Есенина. – Не хочу комментировать эту ситуацию, так как нахожусь в студии и продолжаю писать песни. У меня нет времени отвечать ее фанатам, так как у меня двое детей, много работы... Считаю, что люди в соцсетях должны наслаждаться песнями, обсуждать их, а не оставлять многочисленные записи о том, какая Есенина плохая. Мне было неприятно читать эти комментарии. Я была немного растеряна. Если Юлия сделает официальное заявление или выдвинет обвинение, тогда будем разбираться уже в суде.

Одна из поклонниц уверяет, что разногласия с Есениной у Проскуряковой начались из-за новой песни «Ну шо, Ашот», которую Елена сейчас записывает в студии. Мол, это произведение написала Юля, а Есенина не хочет указывать ее автором.

– Я придумала песню «Ну шо, Ашот» от начала и до конца, – продолжает Елена. – Выложила полную версию песни в соцсети, где Юлия, может быть, ее и увидела. Эта песня официально зарегистрирована в «Первом музыкальном издательстве». И честно говоря, не понимаю, на каких основаниях строятся все эти высказывания. Всё, что раздули на просторах интернета, лишь эмоции поклонников Юлии. И я их понимаю, потому что они ее любят. Считаю, что надо оставлять добрый след даже после такого разрыва.

«Я сама сказала, что хочу уйти»

По словам Есениной, трещина в творческих отношениях с Проскуряковой появилась еще задолго до инцидента с песней «Ну шо, Ашот».

– У нас произошел инцидент на одном мероприятии, после которого я сама лично сказала Юле, что хочу уйти и прекратить сотрудничество, – говорит певица. – Дело в том, что мы должны были вместе петь песню «Я мать», но я даже не была заявлена в программке и со мной не был подписан договор. Везде значилась только Юля. Хотя я – автор этой песни. Когда узнала об этом за несколько минут до выхода на сцену, то просто решила уйти. Тогда Юля сказала, что споет одна. Но я не давала ей права на исполнение этой песни в сольном варианте. Поклонники моего творчества часто мне задают вопрос, почему на афишах указано «Флешмоб Юлии Проскуряковой», «Я мать» – хит Юлии Проскуряковой». Также Юлия часто в интернете пишет: «Мы поем нашу песню». На самом деле мы поем мою песню. Я всегда просила уважительно относиться к моему авторству. Но меня не услышали.