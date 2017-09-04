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Источник: «Зажигай!» №34-2017
06:07, 04 Сентября 2017 Версия для печати

Татьяна Тарасова: Плющенко пиарится со всеми подряд!

Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова
Фото: Global Look Press

Татьяна Тарасова рассказала в интервью Sobesednik.ru о том, кто виноват в войне между Плющенко и Ягудиным.

Неизменная судья шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова готовится вместе с Ильей Авербухом дать старт второму сезону проекта «Дети на льду. Звезды». Накануне этого события .

«Барановскую рано убрали из «Ледникового периода»

– Татьяна Анатольевна, вы недавно отметили 70-летний юбилей. В чем ваш секрет молодости и энергичности?

– Все просто: мы работаем на льдине. И сохраняемся благодаря морозу.

– Вас знают как строгого тренера. Со временем что-то меняется в вашем характере?

– Я стараюсь показывать достоинства спортсменов. В нашем виде спорта все трудяги. Всегда говорю честно – то, что вижу в данный момент. Кулаком по столу никогда не стучала. Наоборот, никогда не ввязывалась в эти стуки. Какой смысл стучать кулаком? От этого сильнее не станем ни я, ни мои спортсмены. Вот если мы с ними сработаем лучше всех, тогда и станем сильнее.

– Вы уже второй сезон оцениваете детей в проекте «Дети на льду. Звезды». Вам сложнее судить детей или взрослых?

– Конечно же за детей больше ответственности. Это ведь детские судьбы. Но я думаю, что в первом сезоне мы сделали все абсолютно справедливо. Вместе с другими судьями спорили по поводу тех или иных спортсменов, но в итоге всегда приходили к общему мнению. Слава Богу, что удалось избежать расхождений и мы никого не обидели! Ведь детей обижать нельзя!

– Что вы думаете по поводу взрослых? Кто из звезд вас больше всех удивил в «Ледниковом периоде»?

– У меня есть такая замечательная привычка: когда заканчиваю работать над проектом, сразу же все стираю из памяти. Но из того, что помню, актриса Дарья Мороз неожиданно хорошо раскрылась на льду. Она всегда работала с невероятным желанием! А еще я думаю, что телеведущую Юлию Барановскую мы очень рано отправили из проекта. Она была очень достойной, хорошей ученицей. Очень сильна в катании. Но так сложились обстоятельства, что она ушла. Мне было жаль.

– Другая звезда этого проекта – Татьяна Навка – недавно отпраздновала бумажную свадьбу с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым. Татьяна изменилась в этом замужестве?

– Вы знаете, я не комментирую чужую личную жизнь и вам не советую! Таня какой была, такой и осталась. Она целеустремленный человек, сейчас делает свое шоу.

– А что скажете по поводу Алексея Ягудина? Ему часто приписывают конкуренцию с Евгением Плющенко.

– Ягудина и Плющенко обсуждают журналисты, которым просто нужно что-то писать. Евгений сейчас занимается тренерской работой, сам катается, выступает в шоу и пиарится со всеми подряд. Дай Бог ему здоровья.

Евгений Плющенко
Евгений Плющенко
Фото: Global Look Press

– Невозможно не спросить ваше мнение по поводу допинговых скандалов с участием наших спортсменов. Россия сейчас занимает второе место по употреблению запрещенных препаратов!

– Мы ничего не пьем, все фигуристы – чистые. Поэтому это нас не очень занимает. Как мы можем с допинговыми санкциями бороться? Никак! Я, например, на все эти разговоры о допинге никак не реагирую, даже глазом не веду. Мне смешно. У нас когда-то, в 1995 году, кто-то из спортсменок выпил фуросемид. Но это, вы понимаете, девчонки все время гоняют свою воду, чтобы быть стройнее. Это то же самое, что заварить петрушку и выпить. Не в России придумали эти допинги. У нас и такой выдающейся медицины нет, как в других странах. У нас высококоординационный вид спорта. Нам никакие допинги не нужны.

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