Сергей Челобанов: Я не скрывал от жены роман с Пугачевой

31 августа исполняется 56 лет Сергею Челобанову. Sobesednik.ru решил напомнить, чем прославился этот артист.

В 90-х имя этого исполнителя иначе как со скандалами не ассоциировали. Он был дважды судим, употреблял наркотики, долгое время страдал алкоголизмом. И весь этот богатый послужной список не помешал ему закрутить роман с самой Аллой Пугачевой. Они познакомились осенью 1990 года. Челобанов до сих пор помнит ночь знакомства с Примадонной.

– Погуляли мы хорошо, крепко выпив знакомства ради. Там были Аркаша Укупник, я, Пугачева и еще одна дама. Началось все с коньяка, потом мы с Аллой стали как-то интимно танцевать, прижимаясь друг к другу. Мы, что называется, бились в танце. Утром проснулся в одном ботинке на каком-то маленьком диванчике...

Их роман развивался очень и очень стремительно. Алла Борисовна с восторгом юной девушки рассказывала почти в каждом интервью о встрече с любимым:

– Я послушала кассету и настолько обалдела от его голоса, что сказала Аркаше: «Привези мне его, хочу на него посмотреть».

В то время Сергей недавно освободился, его осудили во второй раз за кражу синтезатора, он провел в тюрьме три года. Челобанов был никому не известным певцом из провинции. Вскоре вышел совместный клип Пугачевой и молодого красавца на песню «Незваный гость».

«Лекарство я твое от скуки, я для тебя незваный гость», – протяжно пели влюбленные, несмотря на то, что оба были несвободны – состояли на тот момент в браке. Правда, Алла Борисовна не стала медлить с решительным шагом и развелась с продюсером Евгением Болдиным после 8 лет брака. Сергей сделал ей предложение, но потом так и не женился, не захотев бросить жену и сына, которые ждали его после объятий Пугачевой.

– Моя жена Людмила и Алла общались нормально. Сидели за одним столом, порой все вместе ездили на гастроли, отдыхали. Я жене не изменял, она все знала о моих отношениях с Пугачевой. Ничего здесь зазорного нет.

Примадонна была готова бросить весь мир к ногам любимого. Она неоднократно пробовала лечить его от алкоголизма и наркомании.

– Помню, приводила каких-то гипнотизеров, они пытались меня напугать, а я не понимал: «Чё ты орешь на меня?!» Потом сказали, что я негипнабельный тип.

В интервью Челобанов признавался, что в то время получал по 600 долларов за концерт от Пугачевой, это были большие деньги. Одевала Сергея тоже возлюбленная. На гастролях, чтобы влюбленным никто не помешал, певица могла арендовать целый этаж гостиницы. При этом по документам у пары всегда были раздельные номера, дабы меньше судачили.

Сегодня Челобанов стал примерным семьянином. Он давно отошел от столичной тусовки, строит семейное счастье с девушкой, которая младше его на 25 лет. Евгения Гранде пришла к нему на подпевки бэк-вокалисткой, так они и познакомились. Уже 2 года живут вместе. Новая муза подарила певцу сына, Сергей Васильевич в третий раз стал отцом.

– Женя сказала, что у нее задержка. Пошел второй месяц тишины, и тут начало расти пузо, все стало понятно. Я же не молодой папаша, отнесся к этой новости абсолютно ровно. Будет ребенок – и замечательно.

Однако день рождения младшего сына Саши певец помнит точно по минутам.

– Воды у жены отошли в 8 утра 11 января, я был рядом, отправил ее в роддом. Потом у нее долго ничего не получалось, но едва она услышала, что ей готовятся сделать кесарево сечение, ребенок пулей вылетел оттуда. И время было 16:50!

Сейчас Сергей и Евгения живут на родине певца в Саратовской области, в небольшом городке Балаково, в родительской квартире с весьма скромной обстановкой. Столичную трешку, которую ему подарила Алла Пугачева, он отдал бывшей жене и сыну. Несмотря на то, что Женя подарила певцу очаровательного сынишку, штампа в паспорте у нее нет. И вот в начале мая в эфире программы «Секрет на миллион» канала НТВ певец под напором ведущей Леры Кудрявцевой сказал любимой заветные слова. Так что будем ждать свадьбы любимого певца.