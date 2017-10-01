Ольга Зарубина подарила американскому зятю российский орден

29 августа отмечает день рождения Ольга Зарубина. По такому случаю Sobesednik.ru поговорил с певицей.

Легендарная исполнительница хитов «На теплоходе музыка играет» и «Разлучница-разлука» Ольга Зарубина вернулась из Америки, где прожила больше 17 лет. В разговоре с Sobesednik.ru она рассказала о необычном подарке, который привезла для жениха своей дочери, об отношении к высказываниям бывшего мужа Александра Малинина и о том, сколько денег проиграла в американском казино.

– В США я поехала только из-за дочери! – говорит Ольга. – Давно ее не видела и очень соскучилась. В последнее время разрываюсь на две страны. Конечно, мне хочется быть рядом со своей дочерью чаще, но здесь у меня работа. Да и американцы – люди совершенно другого склада. Многие из наших, кто уезжает в Америку или Европу, считают, что они напоминают роботов. Мы более сентиментальные, чувствительные, мягкие и сердобольные. А они холодноватые!

Первым делом Зарубина отправилась в Сиэтл, где проживает ее дочь вместе со своим молодым человеком. Едва оказавшись в Америке, Зарубина сразу почувствовала огромную разницу.

– Особенно она заметна в экологии, – говорит Ольга. – Там чистейший воздух. А еще очень хорошая вода. Я ее пила прямо из-под крана, и никаких проблем не было ни с желудком, ни с кишечником. Я очень мягко вошла в тамошний режим, хотя разница во времени с Москвой огромна. А вот когда вернулась сюда, слегла с простудой!

Там, в Америке, я поняла, что за годы отсутствия у меня стала теряться разговорная речь. Раньше, когда мы жили в США с мужем и дочкой, могла свободно общаться. А в этот раз мне приходилось подбирать слова и выстраивать их в предложения. И потом там неожиданно для себя осознала, что мне не хочется разговаривать на английском. Все-таки мой язык – русский!

Во время поездки в Америку Ольга старалась как можно больше общаться с Кирой. Много разговаривали по душам. Кира призналась своей звездной матери, что не торопится замуж.

Ольга Зарубина с дочерью Фото: Стоп-кадр YouTube

– Даже не знаю, пойдет ли она когда-нибудь в загс, – улыбается певица. – Я не вижу у нее особого желания выходить замуж. Может, это и к лучшему. Зачем обременять себя? Но ее бойфренд мне очень нравится. Я ему в качестве подарка из России привезла орден. Их давали во время войны за заслуги перед Отечеством. Ему этот подарок пришелся по душе!

В США все люди в стрессовом состоянии из-за бешеного ритма жизни. Каждый расслабляется как может: с помощью алкоголя, многие пьют транквилизаторы. Слава Богу, моя дочь далека от этого. Она не пьет даже шампанское.

– Биологический отец Киры Александр Малинин как-то заявил, что она живет в Америке в вагончике. Это так? – интересуемся мы у певицы.

– В каком еще вагончике? Что вообще может знать Малинин о моей дочери? Понимаю, если бы он жил на соседней улице и наблюдал за тем, как она растет и развивается! Но он даже с ней не общается. Это нужно быть не совсем здоровым на голову, чтобы говорить такие вещи. Кира живет в хорошем доме, у нее прекрасная мебель. Если бы она жила в вагончике, то там для меня места бы не нашлось. Тогда я должна была бы жить под мостом, если верить Малинину, целый месяц? А жила в прекрасных условиях, много гуляла.

Кстати, не заметила, чтобы отношение к русским как-то изменилось. Американцы такие же приветливые по отношению к нам. За 7 лет, пока меня там не было, не изменилось ничего. Даже рекламные щиты висят те же. А вот к Трампу отношение действительно двоякое. Половина народа считает, что он – бизнесмен и сможет поднять страну. А другие его не любят, потому что он против человеческих прав и рас.

Из Америки в Россию Зарубина привезла много сувениров. Но больше всего она рада новой обуви, которую приобрела в США.

– Подобрать подходящую пару для меня всегда большая проблема, – продолжает артистка. – Я ношу 34-й размер, который не в каждом магазине найдешь. Но там все же купила хорошую обувь. Приобрела сразу несколько пар: и ботиночки, и сандалии. Конечно, все недешево. Но здесь все-таки дороже.

Во время визита в США была в Лас-Вегасе у мамы. Конечно, мы сходили в казино. Многие туда для этого только и летают. Я человек не слишком азартный, но включилась в процесс. В казино же как: сначала тебе дают выиграть, а потом все отбирают! В итоге проиграла тысячу долларов. Но не жалею! Эмоций от посещения Америки у меня предостаточно: теперь буду делиться ими со своими любимыми зрителями!