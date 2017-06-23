"Нетиевский присваивал деньги товарищей"

«Уральские пельмени» — о своем бывшем директоре: Нетиевский в течение нескольких лет присваивал себе доходы команды.

Звезды Уральских пельменей Дмитрий Брекоткин и Дмитрий Соколов, а также их новый гендиректор Евгений Орлов впервые откровенно рассказали о том, как бывший товарищ забирал прибыль команды себе.

Уральским юмористам не до шуток. В конце 2015 года «пельмени» изгнали из команды своего директора Сергея Нетиевского. Юмористы уверяют, что Нетиевский в течение нескольких лет присваивал общие доходы, причитающиеся команде.

Мы узнали подробности у генерального директора «Уральских пельменей» Евгения Орлова и членов команды Дмитрия Соколова и Дмитрия Брекоткина.

«НЕТИЕВСКИЙ СЧИТАЕТ, ЧТО ЛИЧНО СОЗДАЛ «ПЕЛЬМЕНЕЙ»

— Прошло уже 2 года, почему вы решили сейчас рассказать об этом?

Евгений Орлов (Е. О.): — Вся эта очень некрасивая история не стала бы достоянием общественности и многочисленых поклонников шоу, поскольку коллектив «Уральских Пельменей» очень не хотел выносить «сор из избы». Но Сергей Нетиевский, который присваивал себе деньги от телевизионной деятельности (продажа программ на СТС),посчитал недостаточным уже присвоенных денег. Он судится с командой, пытаясь запретить распоряжаться старыми программами, права на которые сам у команды и увел. Хочет быть единоличным обладателем прав, хочет еще и еще. Врет в интервью, что ушел сам, хотя был изгнан из команды два года назад с позором. Изгнан друзьями, с которыми прошел путь от студенческих стройотрядов до телевизионных звезд.

Дмитрий Соколов (Д. С.): — Бедный больной человек. Наш парень заболел, что ж поделать... Может, вылечится когда-нибудь, а может и нет...

— Расскажите подробнее о сути конфликта.

Е. О.: — В 2011 году в Екатеринбурге было создано ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени», где у всех участников команды было по 10%. Нетиевский являлся генеральным директором этого ООО. Все деньги должны были делиться поровну между всеми членами команды. Это касалось и гастрольных, и рекламных доходов, а также безусловно доходов от телевизионной деятельности. А в 2012 году Нетиевский организовал ООО «Идея Фикс Медиа» в Москве и стал ее основным соучредителем. По существу вот эта компания, принадлежащая и контролируемая Сергеем Нетиевским, и стала собственником практически всех программ «Уральских Пельменей». Команда «Уральские пельмени» выполняла функции актеров и сценаристов на отдельных разовых контрактах, доверяя Сергею и будучи уверенными в его порядочности. А Нетиевский получал доходы от продажи программ на телеканалы, скрывая это от команды.

— А команда не интересовалась, куда уходят деньги?

Е. О.: — Нетиевский рассказывал им, что они работают за гонорары. Он предложил им довольствоваться тем, что телевизионные программы с участием «Уральских пельменей» помогают быть узнаваемыми и увеличивают объем гастролей. И ребята верили этой версии в течение трех лет. А в это время Нетиевский присваивал деньги товарищей.

«НЕ ДЕЛИЛСЯ С 2009 ГОДА»

— Почему участники команды оказались настолько наивными?

Е. О.: — Это не наивность, а доверие к человеку, которого знаешь многие годы. Например, первый концерт был снят в 2009 году, на общие деньги, чтобы его бесплатно показали по телевидению. Идея была в рекламной поддержке гастролей. Нетиевскому же удалось его продать. Делиться с командой уже тогда не входило в его планы. Он присвоил деньги, не озаботившись выкупом прав у актеров, сценаристов, композиторов. Коллектив узнал об этом спустя восемь лет. А когда уже начали делать на СТС свое шоу, Нетиевский, получая за него деньги, продвигал в команде версию, где виновником выставлял уже телеканал СТС: мол, канал так мало платит, и никак не удается руководство СТС уговорить на другие, не столь малые, деньги.

— И как все выяснилось?

Д. С.: — У нас уже были подозрения. Однажды на съемочной площадке состоялся разговор с представителем СТС, во время которого мы поняли, что в этом бизнесе есть деньги. После этого мы устроили собрание на нашей творческой базе и попросили Нетиевского приехать со всеми договорами и отчетными документами. На встрече стало ясно, что наш друг присваивал себе наши доходы от телевизионной деятельности. Нетиевскому пришлось все признать.

— Раньше Нетиевский проявлял себя с негативной стороны?

Д. С.: — Помимо прочего, он был организатором наших гастролей. И однажды мы случайно узнали, что Сергей запросил больше денег, чем озвучил нам. После этого мы лишили его права заниматься гастролями. В общем-то, всегда были намеки на то, что что-то нечисто.

«ЕМУ НРАВИТСЯ БЫТЬ НА ВИДУ»

— Почему вы доверили управление делами команды именно Нетиевскому?

Д. С.: — Это была инициатива Сергея, ему всегда нравилось быть на виду, представлять нас. Мы думали, что ему можно доверять.

— Его поступок был для вас шоком?

Дмитрий Брекоткин (Д. Б.): Сказать, что это шок — ничего не сказать. Можно сравнить с концом света! Примерно такая реакция, как если бы человек узнал, что болен раком...

— Вы как-то для себя объяснили, почему он предал друзей, соратников?

Д. Б.: — Я это объяснить не могу. Видимо, он нас не считал ни друзьями, ни соратниками. Или перестал считать таковыми в какой-то момент.

«НАША СТРУКТУРА — СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД»

— То есть, он придерживается версии, что все делал по закону и имел право на эти доходы?

Д. Б.: — В данный момент, да. Ну, подумаешь, без одобрения общего собрания акционеров, то есть, всей команды перевел на себя наш товарный знак. Всего-то навсего! Суд снисходительно к этому отнесся. А де-факто Сергей разрушил фундаментальный договор, который был у нас с самого начала. Наша структура по своей организации была скопирована со студенческого отряда, где есть общее собрание, есть совет, где все обсуждается, и принимаются общие решения. И вот это все он смыл в унитаз. А для суда вместо этого огромного снежного кома его предательства остается маленький комочек вины де-юре. Я сказал ему в лицо: «Ты крыса, потому что обманул друзей».

Д. С.: — Он считает свои действия правомерными! Девять человек неправы, а он прав. Он говорил: «Это бизнес. В Москве все продюсеры так делают». То есть, он почему-то возомнил себя нашим продюсером. Хотя у каждого в нашей команде равный вклад в общее дело и доходы тоже должны быть равными. А за его организационную работу мы доплачивали ему дополнительные 10%.

— А не было желания дать в морду?

Д. С.: — У нас нет к нему ненависти. Многие в команде хотели его простить, пойти на мировую. Но он этого не оценил. И сам залезает в петлю все больше и больше.

— Дальнейшие действия Сергея вас уже не удивили?

Д. Б.: — Мы ему сказали: «Ну, так случилось. Назовем это «бес попутал» или «головокружение от успехов». Ты не прав. У тебя есть выход, ты говоришь: «Ок, ребята, я признаю, что неправ. Постараюсь что-то вернуть». Знаете, что он ответил: «Да вы что? Это вы все неправы, а не я!» Тогда мы выгнали его из директоров, создали новое предприятие, у нас идет творческая работа, новые проекты. А с этой ситуацией пусть разбираются следственные органы и в Москве, и в Екатеринбурге.

Д. С.: — Этот порок называется сребролюбие. Человек присвоил себе деньги команды. Так покайся! Скажи: «Парни, простите меня, виноват». Он даже не думал извиняться! Хотя на общем собрании подписал бумагу, что вернет присвоенное, но после общения с адвокатами передумал и перешел в наступление. Начал бороться, писать на нас кляузы. Разумеется, протокол этого собрания, может быть передан для опубликования по решению команды.

— Веру в людей после этого не потеряли?

Д. Б.: — Нет. Просто одним плохим человеком в окружении стало меньше. Как будто вынули камень из почки. Это же хорошо! Когда-то у меня был товарищ и коллега Сергей Нетиевский, но я его давно не видел. А вот этого Нетиевского, о котором мы с вами сейчас разговариваем, я не знаю.