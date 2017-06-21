Бузящая пустота Ольги Бузовой: "хоть поржать"

Обозреватель Sobesednik.ru – о попытках Ольги Бузовой попасть в центр внимания и трансформациях российской попсы.

А чего еще ожидать от леди, сделавшей карьеру в «Доме-2»? Бессмысленно и беспощадно бузящая новоявленная «поп-певица» Ольга Бузова в последние дни переборщила со своими выходками. Ну вынесли тебя, полуголую, в ракушке на церемонии «Муз-ТВ», ну поприлипала ты там то к Галкину, то к Киркорову, пытаясь изобразить неадекватность и вызывая смех и сострадание в тусовке поп-артистов, далеко не самой интеллектуальной. Но остановись уже. Так нет же. На препати фестиваля «Жара» на сцену к Бузовой выбежал голый парень с букетом цветов. На товарище были только темные очки.

Желтые СМИ застрочили о том, что «поклонник сорвал выступление» и так далее. Как будто бешеное стремление Бузовой к дешевой славе не позволяет ей нанять на вечер стриптизера, например, за «два счетчика». А потом на сцене, закатив глазки, сказать: «Он был голый. Вы видели?» Вдруг гости вечеринки, и прежде всего журналисты, в этот момент отвлеклись и не заметили.

В Бузову, сначала участницу, потом ведущую «Дома-2», много лет плевалась вся Россия с индексом интеллекта выше среднего. Так что слушать сейчас тонкие намеки-насмешки интеллигента Галкина («Ты забыла подумать? Ха-ха-ха!») ей не в тягость. Более того, она, вероятно, считает все это своим достижением. Ведь главное – попасть в центр внимания.

Бузова, должно быть, хочет быть русской Леди Гага. Она уверяет, что сняла то ли четыре клипа за шесть месяцев, то ли шесть за четыре. Умаялась. Потратила кучу сил и денег. И теперь пришло время показать стране те места, через которые она пробивает себе дорогу. Эти места далеки от голосовых связок и – так уж распорядилась природа – интересуют гомо сапиенсов больше, чем примитивные конвейерные песни. Но просто так не дадут ни в микрофон сказать глупость, ни в камеру показать задницу. Вот и приходится нанимать сначала аранжировщиков и клипмейкеров задорого. И только потом...

С появлением Бузовой русская попса возвращается к варианту Бори Моисеева и Сережи Зверева. Публика сама этому часто потакает. Бетховен скучен, Цой мрачен, а Бузова – «хоть поржать».