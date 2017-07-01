Рецепты
Источник: «Вкуснятина» №7-2017
09:03, 04 Сентября 2017 Версия для печати

Рецепт дня: Паста с лисичками

Паста с лисичками
Паста с лисичками
Фото: Shutterstock

Sobesednik.ru предлагает рецепт нежного, красивого и сытного летнего блюда с умопомрачительным ароматом.

Какой же еще может быть аромат у блюда с лесными грибами? Кстати, готовится оно довольно быстро, но не менее быстро съедается...

Что понадобится:

- 300 г пасты (фетучини, спагетти или любая другая)

- 300 г лисичек

- 1 луковица

- 2 дольки чеснока

- 100 г сливок

- 30 г сливочного масла

- 1 ст. л. оливкового масла

- 50 г твердого сыра

- 1/2 пучка петрушки

- веточка свежего тимьяна

- соль, черный молотый перец (по вкусу)

Как готовить:

Лисички хорошенько промойте, просушите и порежьте крупно (мелкие грибочки можно не резать). Мелко нарубите лук, чеснок, петрушку, тимьян.

Поставьте варить пасту по инструкции в подсоленной воде до состояния al dente. Поставьте сковороду с оливковым маслом на огонь, положите грибы и обжарьте на сильном огне минут 5, так, чтобы выкипела выделившаяся жидкость. Добавьте сливочное масло, лук, чеснок и жарьте еще 3–4 мин. Затем добавьте сливки и тимьян, посолите, поперчите и тушите на среднем огне почти до готовности.

Пасту откиньте на дуршлаг, затем положите на сковороду к грибам, посыпьте петрушкой и томите на слабом огне 2–3 мин. Аккуратно перемешайте, посыпьте тертым сыром, разложите по тарелкам и сразу подавайте.

читайте также:Лисички в сметане
Рецепт дня: Лисички в сметане
Sobesednik.ru предлагает читателям несложный рецепт приготовления вкуснейших грибов – лисичек »

читайте также:Пирог
Рецепт дня: пирог с лисичками
Осенью во многих горожанах просыпаются собиратели - они едут по грибы. Грибы как самостоятельное блюдо или как часть какой-либо закуски совсем не новость, а вот рецепты пирогов с грибной начинкой не так уж распространены. Один такой рецепт мы предлагаем вашему вниманию »

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Михаил Осокин: Жизнь без зарплаты и преодоление друзей Путина
00:03, 04 Сентября 2017
Михаил Осокин — о том, что, пока россияне учатся обходиться без денег, для друзей Путина открываются новые возможности
»
Какие пенсии получают Пьеха, Юрий Антонов, Кобзон и Светличная?
17:02, 03 Сентября 2017
Как стало известно Sobesednik.ru, пенсии у большинства российских знаменитостей оставляют желать лучшего
»
Крафтовый футбол. Кто в России создает и "раскручивает" собственные команды
13:05, 03 Сентября 2017
Любители пива, потеряв доверие к крупным маркам, смотрят в сторону маленьких пивоварен. В футболе – та же тенденция
»