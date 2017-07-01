Рецепт дня: Паста с лисичками

Sobesednik.ru предлагает рецепт нежного, красивого и сытного летнего блюда с умопомрачительным ароматом.

Какой же еще может быть аромат у блюда с лесными грибами? Кстати, готовится оно довольно быстро, но не менее быстро съедается...

Что понадобится:

- 300 г пасты (фетучини, спагетти или любая другая)

- 300 г лисичек

- 1 луковица

- 2 дольки чеснока

- 100 г сливок

- 30 г сливочного масла

- 1 ст. л. оливкового масла

- 50 г твердого сыра

- 1/2 пучка петрушки

- веточка свежего тимьяна

- соль, черный молотый перец (по вкусу)

Как готовить:

Лисички хорошенько промойте, просушите и порежьте крупно (мелкие грибочки можно не резать). Мелко нарубите лук, чеснок, петрушку, тимьян.

Поставьте варить пасту по инструкции в подсоленной воде до состояния al dente. Поставьте сковороду с оливковым маслом на огонь, положите грибы и обжарьте на сильном огне минут 5, так, чтобы выкипела выделившаяся жидкость. Добавьте сливочное масло, лук, чеснок и жарьте еще 3–4 мин. Затем добавьте сливки и тимьян, посолите, поперчите и тушите на среднем огне почти до готовности.

Пасту откиньте на дуршлаг, затем положите на сковороду к грибам, посыпьте петрушкой и томите на слабом огне 2–3 мин. Аккуратно перемешайте, посыпьте тертым сыром, разложите по тарелкам и сразу подавайте.