Не только сладости: 6 самых интересных рецептов блюд из творога

Sobesednik.ru предлагает 6 самых интересных рецептов блюд из творога на завтрак.

Еще совсем чуть-чуть, и пойдут первые ягоды, свежая зелень, ранние овощи и можно будет разгуляться на полную катушку: резать салаты из редиски и зеленого лука, варить суп из щавеля и черемши, печь пироги с вишней, лепить вареники с клубникой... А пока эта роскошь дозревает и готовится прибыть к нашему столу, побалуем себя и домашних не менее вкусным и полезным продуктом: творогом. Нужно ли рассказывать о его пользе? Мы полагаем, излишне, об этом знают даже маленькие дети. Поэтому без пространных отступлений — сразу к делу!

1. Слоеная запеканка из тыквы и творога

Очень необычное и интересное блюдо. У него очень забавный внешний вид, и оно абсолютно чудесно смотрится в разрезе: чередующиеся полосочки белоснежного творога и яркооранжевой тыквы создают праздничное настроение. Впрочем, вкус у этой запеканки тоже вполне себе праздничный.

Вам понадобится:

500 г творога

500 г пюре тыквы

(около 600 г сырого продукта)

200 г сахара

4 яйца

2 ст. л. крахмала (лучше кукурузного)

цедра 1 апельсина

кусочек масла для смазывания формы

Тыкву очистите от семян и кожуры, нарежьте кусочками, запеките до готовности, пюрируйте в блендере. Выложите массу в марлю и дайте стечь лишней жидкости. Добавьте 100 г сахара, цедру апельсина, 1 ст. ложку крахмала, перемешайте.

Творог соедините со 100 г сахара, пробейте в блендере до однородной массы. Добавьте 4 яйца, 1 ст. ложку крахмала, перемешайте.

Дно и бортики разъемной формы смажьте маслом. Выкладывайте начинку в центр формы по одному половнику, чередуя: половник творожной начинки, сверху половник тыквенной и т.д. Когда заполните форму, постучите ею слегка по столу, чтобы масса плотно распределилась по форме. Поместите запеканку в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 40–50 мин. до готовности.

Дайте запеканке остыть в форме и только тогда раскрывайте бортики. Подавайте со сметаной, сгущенкой или ложечкой меда.

2. Творожная запеканка с грушами

Творожная запеканка с грушами – прекрасный вариант завтрака или полдника. Она получается очень нежной, в меру сладкой и сочной. Уверены, что эту запеканку оценят по достоинству даже маленькие привереды, которые не очень-то жалуют творог.

Вам понадобится:

400 г 9% творога

2 груши

3 яйца

4 ст. л. манки

50 г молока

сок 1 лимона

цедра 1 апельсина

1 ст. л. меда

4 ст. л. сахарной пудры

сливочное масло для смазывания

Творог протрите сквозь сито или пробейте в блендере, чтобы он стал мягким и однородным. Добавьте яйца, молоко, сахар, манку, все хорошенько перемешайте.

Очистите груши от кожуры, удалите сердцевинки, нарежьте дольками или кубиками.

Выжмите из лимона сок, смешайте с цедрой апельсина и медом. Нагрейте эту смесь на среднем огне, положите туда кусочки груши и потомите до мягкости и полупрозрачности.

Слейте сироп (сохраните). Смажьте сливочным маслом жаропрочную форму, выложите половину творожной массы, распределите сверху ломтики груш и накройте второй половиной творога. Выпекайте 35–40 мин. при 180 градусов.

Подавайте со сметаной или сиропом, который остался от варки груш.

3. Творожная запеканка с цедрой апельсина и маком

В творожную запеканку можно добавить и ягоды, и грушу и даже цедру апельсина с маком Фото: Global Look Press

Вам понадобится:

500 г творога

2 яйца

4 ст. л. сахара

2 ст. л. манной крупы

1/2 ч. л. ванильного сахара

1 ст. л. густой сметаны

цедра 1 апельсина

50 г мака

кусочек масла для смазывания формы

Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром, добавьте творог, сметану, перемешайте. Добавьте манку, цедру апельсина, перемешайте. Мак промойте, залейте кипятком, дайте постоять минут 7–10. Слейте воду и добавьте мак к творожной массе. Перемешайте, выложите в смазанную маслом огнеупорную форму и выпекайте 20–25 мин. при температуре 180°. Подавайте со сметаной.

Совет: Если творог зернистый, взбейте его предварительно миксером или протрите через сито до однородности, так запеканка будет приятнее на вкус и нежнее.

4. Творожное суфле с сыром и кинзой

Из творога можно приготовить не только сладкие блюда. Он, например, отлично дружит с разными травами, чесноком, зеленым луком. Приготовьте несладкую запеканку из творога, сыра и трав.

У нее очень необычный и интересный вкус с легкой пикантностью.

Вам понадобится:

450 г творога жирностью 9%

150 г полутвердого сыра

3–4 яйца

пучок зеленого лука

пучок кинзы

2 зубчика чеснока

0,5 ч. л. острого красного перца

1 ч. л. паприки

щепотка соли

кусочек сливочного масла

2–3 ст. л. манки

Зеленый лук и кинзу помойте, стряхните воду, мелко изрубите.

Желтки отделите от белков.

Творог протрите сквозь мелкое сито, сыр натрите на мелкой терке. Соедините творог и тертый сыр, добавьте желтки, измельченный чеснок, зелень и специи.

Белки взбейте с солью в крепкую пену и аккуратно, постепенно введите в творожную массу.

Небольшие жаропрочные формочки смажьте сливочным маслом, присыпьте манкой , разложите по ним подготовленную смесь и выпекайте в разогретой до 200° духовке 15–20 мин.

Совет: Эту запеканку можно готовить и в большой форме, нарезав потом на порционные куски.

5. Толстые творожно-банановые блинчики

Что-то среднее между оладушками и пухленькими воздушными блинчиками. Все зависит от того, какого размера блинчики вы будете выпекать. Но будут они маленькими или большими, не имеет особого значения, вне зависимости от размера они понравятся всем, кто их попробует. Непременно приготовьте!

Толстые творожно-банановые блинчики Фото: Global Look Press

Вам понадобится:

170 г творога

2 яйца

100 г молока

3 ст. л. сахара

150 г муки

1 банан

1 ч. л. разрыхлителя

растительное масло

для жарки корицу (по желанию)

Желтки отделите от белков. Желтки соедините с творогом и молоком, размешайте до однородности.

Разомните очищенный банан вилкой, соедините с творожно-яичной смесью.

В отдельной миске соедините все сухие компоненты: муку, сахар, разрыхлитель, корицу.

Соедините мучную смесь с творожно-желтково-банановой и перемешайте до однородности. Белки взбейте миксером в крепкую пену и аккуратно, в несколько заходов, подмешайте в тесто. Дайте тесту постоять минут 10–15.

Жарьте блинчики с двух сторон на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной растительным маслом.

6. Крокеты из творога с чесноком и укропом

Слово «крокет» переводится с французского языка как «хрустеть». Подается как закуска, гарнир или самостоятельное блюдо в сопровождении соуса. Это очень-очень вкусно! Попробуйте!

Вам понадобится:

400 г творога

60 г манки

2 яйца пучок укропа

1–2 зубчика чеснока

соль (по вкусу)

растительное масло для фритюра

Желтки отделите от белков, желтки соедините с творогом, манкой, мелко нарубленным укропом и чесноком, слегка посолите и хорошенько перемешайте.

Белки взбейте миксером до мягких пиков и аккуратно, добавляя порциями, примешайте к творогу. Оставьте массу минут на 30–35, чтобы манка разбухла и создала определенную консистенцию.

Сформируйте из массы шарики. В широкий кастрюле нагрейте растительное масло и обжарьте крокеты до золотистой корочки, аккуратно их помешивая.

Извлеките творожные шарики, поместите их на салфетку или бумажное полотенце. Когда лишний жир впитается, поместите на блюдо. Подавайте горячими со сметаной или соусом.