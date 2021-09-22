Осень на завтрак

С радостью поделюсь с вами рецептом. Рецептом в переносном и прямом смысле этого слова. Как вы уже, конечно, догадались, речь пойдет о завтраке. И о сырниках как одной из самых прекрасных вариаций завтрака. Но о сырниках, разу-меется, не простых, а самых нежных, вкусных, сделанных на основе творога и рикотты. И самых ароматных – с запахом ванили и корицы. Вы не только насладитесь завтраком, но и бонусом получите заряд бодрости на целый день. С каждой минутой, как ваша кухня будет наполняться волшебным осенним ароматом, настроение будет подниматься на несколько пунктов. И я не прошу вас поверить мне на слово, проверьте!

Следите за руками

200 г творога 200 г рикотты

2 ст. ложки рисовой или пшеничной муки 2 ст. л. сахара, пакетик ванильного сахара

0,5 ч. л. корицы мука для обвалки растительное + кусочек сливочного масла для жарки

Соедините творог, рикотту, сахар и ванильный сахар, перемешайте, протрите через мелкое сито или пробейте блендером, если протирать лень.

Добавьте корицу и муку, перемешайте. Разделите массу на равные части, сформуйте шарики, затем сделайте из них ровненькие шайбочки, обваляйте в муке.

Разогрейте сковороду, влейте пару ложек растительного масла. Когда оно прогреется, распустите в нем кусочек сливочного масла и выложите подготовленные сырники.

Обжарьте на среднем огне до румяной корочки с одной стороны под крышкой, переверните и зазолотите уже без крышки.

Переложите на тарелку с салфеткой или бумажным полотенцем, чтоб убрать лишнее масло, и подавайте со сметаной, вареньем, сгущенкой или свежими ягодами.

К слову, еще один вариант, который как нельзя лучше подходит этим сырниками – ореховая паста. Если увидите в супермаркете, непременно купите себе баночку – для осенних оладушек, блинчиков, сырников, вареников это прелесть что такое!

Попробуйте. Хоть раз в жизни. И фильм посмотрите «Хоть раз в жизни» с очаровательной Кирой Найтли. Видели, нет? Он и она живут в сердце музыкального мира, в Нью-Йорке. Дэн – легенда шоубизнеса и бывший глава музыкального лейбла. Грета – музыкант и бывшая девушка рок-звезды.

Случайная встреча с Гретой дает Дэну новый шанс. Они решают вместе записать альбом. У них нет ни денег, ни профессиональных музыкантов, но все это неважно, потому что Грета и Дэн готовы к самым неожиданным поворотам и в музыке, и в любви. Их студией становится весь Нью-Йорк. В фильме много красивой музыки, много захватывающих дух и ласкающих взгляд видов Нью-Йорка. Устройте себе как-нибудь незапланированный выходной. Нажарьте потрясающих сырников и посмотрите хороший фильм. И осенняя хандра тут же отступит.

Приятного!