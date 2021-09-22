Перцы в белом вине и капуста в зеленом соусе
Ведущий программы «Просто кухня» на СТС Александр Белькович подготовил для читателей «Собеседника» оригинальные овощные рецепты
Эндорфины и витамины необходимы при осенней хандре. Приготовление этих блюд поможет вам взбодриться даже в самый дождливый день. А результаты превысят все ожидания.
Овощной террин
• болгарский перец красный – 2 шт. • болгарский перец желтый – 2 шт. • кабачок – 1 шт. • баклажаны – 2 шт. • красный лук – 1 шт. • помидор желтый – 1 шт. • фета – 50 г • вино белое сухое – 150 мл • оливковое масло – 70 мл • томатный сок – 200 мл • желатин быстрорастворимый – 10 г • сахар – щепотка • бальзамический крем – 20 мл • вода – 50 мл • соль, перец (по вкусу) • понадобится прямоугольная форма 10х20
Приготовление:
Перцы разрезать на две части и удалить семечки. Посолить, поперчить, полить оливковым маслом (20 мл) и отправить на противень.
Перцы встряхнуть на противне и отправить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. После запекания влить 100 мл вина к перцам и запекать еще 5 минут.
Перцы остудить и снять с них шкурку.
Перечный сок перелить в сотейник (50 мл), добавить воду и желатин, нагреть на минимальном нагреве и начать растворять желатин, влить томатный сок (200 мл). Растворить до конца желатин и отправить в холодильник до остывания.
Баклажаны очистить, отрезать плодоножку, нарезать слайсами средней толщины, переложить в форму и посолить.
У кабачка отрезать плодоножку, нарезать средними слайсами.
Лук очистить, нарезать соломкой и обжарить на оливковом масле, посолить щепоткой, добавить сахар и слегка обжарить.
Когда сахар в луке закарамелизуется, влить к луку белое вино (50 мл) и обжарить, оставить остывать.
Две гриль-сковороды смазать оливковым маслом (по 10 мл) и обжарить с двух сторон кабачки до золотистого цвета, посолить в конце.
На сковороды налить по 20 мл оливкового масла и обжарить с двух сторон баклажаны до золотистой корочки.
Помидор и сыр нарезать тонкими слайсами.
Форму застелить пищевой пленкой, налить небольшое количество томатного желейного сока.
Выложить слоями: помидоры, кабачки, желтый болгарский перец, сыр по центру, баклажаны, лук, кабачок, красный перец, баклажаны и постоянно прессовать слои. Залить овощи желейным томатным соусом, закрыть сверху пищевой пленкой и отправить в холодильник минимум на 5 часов.
Переложить террин на доску и нарезать на порционные кусочки. Взбрызнуть бальзамическим кремом и оливковым маслом.
Капустные котлеты с зеленым соусом
Ингредиенты:
• картофель – 1 кг • капуста белокочанная – 250 г
• лук репчатый – 1 шт. • манная крупа – 3,5 ст. л. • подсолнечное масло – 60 мл • соль (по вкусу)
СОУС: • йогурт – 3 ст. л. • яйцо – 1 шт. • петрушка – пучок (15 г) • укроп – пучок (15 г)
Приготовление:
Картофель отварить до готовности, слить воду, помять, перетереть и остудить.
Капусту нарезать тонкой соломкой.
Лук очистить и нарезать тонкой соломкой.
На сковороду налить 20 мл растительного масла и обжарить лук.
Отправить капусту к луку, добавить 100 мл воды и слегка протушить. Ближе к концу обжаривания посолить и перемешать.
Всыпать к капусте с луком манку (1,5 ст. л.), перемешать и немного обжарить.
Влить еще 50 мл воды, перемешать и обжаривать, пока не выпарится влага. Капусту переложить в тарелку и остудить.
Соединить остывшие картофель и капусту с луком, перемешать до однородной массы.
СОУС: Йогурт, петрушку и укроп вместе с веточками перебить в куттере.
Заранее сваренное, остывшее и очищенное яйцо отправить в куттер с соусом и перебить до однородности.
Смочить руки водой, сформировать из картофельно-капустной массы котлеты и панировать в манке (2 ст. л.).
На две разогретые сковороды налить по 20 мл подсолнечного масла и обжарить на небольшом огне котлеты с двух сторон до золотистой корочки.
Сервировка: Переложить картофельно-капустные котлеты на порционные тарелки и подавать с зеленым соусом.