Перцы в белом вине и капуста в зеленом соусе

Приготовление:

Перцы разрезать на две части и удалить семечки. Посолить, поперчить, полить оливковым маслом (20 мл) и отправить на противень.

Перцы встряхнуть на противне и отправить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. После запекания влить 100 мл вина к перцам и запекать еще 5 минут.

Перцы остудить и снять с них шкурку.

Перечный сок перелить в сотейник (50 мл), добавить воду и желатин, нагреть на минимальном нагреве и начать растворять желатин, влить томатный сок (200 мл). Растворить до конца желатин и отправить в холодильник до остывания.

Баклажаны очистить, отрезать плодоножку, нарезать слайсами средней толщины, переложить в форму и посолить.

У кабачка отрезать плодоножку, нарезать средними слайсами.

Лук очистить, нарезать соломкой и обжарить на оливковом масле, посолить щепоткой, добавить сахар и слегка обжарить.

Когда сахар в луке закарамелизуется, влить к луку белое вино (50 мл) и обжарить, оставить остывать.

Две гриль-сковороды смазать оливковым маслом (по 10 мл) и обжарить с двух сторон кабачки до золотистого цвета, посолить в конце.

На сковороды налить по 20 мл оливкового масла и обжарить с двух сторон баклажаны до золотистой корочки.

Помидор и сыр нарезать тонкими слайсами.

Форму застелить пищевой пленкой, налить небольшое количество томатного желейного сока.

Выложить слоями: помидоры, кабачки, желтый болгарский перец, сыр по центру, баклажаны, лук, кабачок, красный перец, баклажаны и постоянно прессовать слои. Залить овощи желейным томатным соусом, закрыть сверху пищевой пленкой и отправить в холодильник минимум на 5 часов.

Переложить террин на доску и нарезать на порционные кусочки. Взбрызнуть бальзамическим кремом и оливковым маслом.

Капустные котлеты с зеленым соусом