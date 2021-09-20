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Суп как способ согреться: рецепт от Натальи Ванденко

Цветная капуста, красный перец, копченая паприка - от одних этих словосочетаний уже становится теплее

Фото: Depositphotos

Ну что, милые, у кого еще отопление не включили? Будем греться? Предлагаю вам идеальный вариант – два в одном: и согреемся, и вкусно пообедаем.

Чтобы решить эту двойную задачу, приготовим суп-пюре из сладкого перца и цветной капусты. Он выйдет цветом – осень, ароматом – осень, вкусом – осень. Он вам понравится и полюбится, я в этом почему-то не сомневаюсь. Впрочем, вы можете попробовать и убедиться сами. А если вдруг результат по какой-то причине вас все же не впечатлит, как в том анекдоте – хоть согреетесь. Как? Да очень просто, рассказываю!

Следите за руками

Маленький секрет большого успеха заключается в том, что овощи для супа не отвариваются, а запекаются. Поверьте, это кардинальным образом меняет их вкус и аромат. Кроме того, работающая духовка наполнит вашу кухню обещанным теплом.

Итак, нам понадобятся:

  •  400 г цветной капусты 
  •  2 сладких красных перца
  •  1 луковица
  •  1 морковь
  •  пара зубчиков чеснока
  •  800 мл овощного или куриного бульона
  •  150 мл сливок
  •  копченая паприка
  •  тимьян
  •  соль по вкусу
  •  оливковое масло

Разбираем цветную капусту на соцветия, перец нарезаем дольками, удалив семенную коробку и хвостик.

Складываем овощи в подходящую по размеру огне-упорную форму, сбрызгиваем довольно щедро оливковым маслом, приправляем солью, копченой паприкой, тимьяном и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут.

Пока овощи запекаются, на оливковом масле пассеруем мелко нарезанный лук, затем добавляем натертую морковь и в самом конце – пару зубчиков чеснока.

Перекладываем обжаренные лук, морковь и чеснок в кастрюлю, добавляем запеченные капусту и перец, заливаем бульоном, доводим до кипения, уменьшаем огонь и томим под крышкой примерно 10 минут.

Когда вкусы объединятся и переженятся, пюрируем суп любым доступным вам способом – комбайном, блендером или толкушкой.

Суп почти готов! Осталось влить сливки и снова чуть прогреть его, попробовать на вкус, добавить, если нужно, соли или паприки. 

Ну а дальше вы знаете. Разливаете суп по тарелочкам (непременно красивым), принаряжаете подсушенными греночками из белого хлеба, тертым сыром или тыквенными семечками, зовете всех к столу, усаживаетесь поудобнее и включаете какое-нибудь душевное, теплое кино. Например, «Париж» – несколько историй о людях и городе, столетиями вдохновляющем поэтов, писателей, художников и музыкантов своей особой атмосферой и шармом, который осенью особенно впечатляет. 

Приятного вам аппетита и кинопросмотра!

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