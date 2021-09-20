Суп как способ согреться: рецепт от Натальи Ванденко

Ну что, милые, у кого еще отопление не включили? Будем греться? Предлагаю вам идеальный вариант – два в одном: и согреемся, и вкусно пообедаем.

Чтобы решить эту двойную задачу, приготовим суп-пюре из сладкого перца и цветной капусты. Он выйдет цветом – осень, ароматом – осень, вкусом – осень. Он вам понравится и полюбится, я в этом почему-то не сомневаюсь. Впрочем, вы можете попробовать и убедиться сами. А если вдруг результат по какой-то причине вас все же не впечатлит, как в том анекдоте – хоть согреетесь. Как? Да очень просто, рассказываю!

Следите за руками

Маленький секрет большого успеха заключается в том, что овощи для супа не отвариваются, а запекаются. Поверьте, это кардинальным образом меняет их вкус и аромат. Кроме того, работающая духовка наполнит вашу кухню обещанным теплом.

Итак, нам понадобятся:

400 г цветной капусты

2 сладких красных перца

1 луковица

1 морковь

пара зубчиков чеснока

800 мл овощного или куриного бульона

150 мл сливок

копченая паприка

тимьян

соль по вкусу

оливковое масло

Разбираем цветную капусту на соцветия, перец нарезаем дольками, удалив семенную коробку и хвостик.

Складываем овощи в подходящую по размеру огне-упорную форму, сбрызгиваем довольно щедро оливковым маслом, приправляем солью, копченой паприкой, тимьяном и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут.

Пока овощи запекаются, на оливковом масле пассеруем мелко нарезанный лук, затем добавляем натертую морковь и в самом конце – пару зубчиков чеснока.

Перекладываем обжаренные лук, морковь и чеснок в кастрюлю, добавляем запеченные капусту и перец, заливаем бульоном, доводим до кипения, уменьшаем огонь и томим под крышкой примерно 10 минут.

Когда вкусы объединятся и переженятся, пюрируем суп любым доступным вам способом – комбайном, блендером или толкушкой.

Суп почти готов! Осталось влить сливки и снова чуть прогреть его, попробовать на вкус, добавить, если нужно, соли или паприки.

Ну а дальше вы знаете. Разливаете суп по тарелочкам (непременно красивым), принаряжаете подсушенными греночками из белого хлеба, тертым сыром или тыквенными семечками, зовете всех к столу, усаживаетесь поудобнее и включаете какое-нибудь душевное, теплое кино. Например, «Париж» – несколько историй о людях и городе, столетиями вдохновляющем поэтов, писателей, художников и музыкантов своей особой атмосферой и шармом, который осенью особенно впечатляет.

Приятного вам аппетита и кинопросмотра!