Суп как способ согреться: рецепт от Натальи Ванденко
Цветная капуста, красный перец, копченая паприка - от одних этих словосочетаний уже становится теплее
Ну что, милые, у кого еще отопление не включили? Будем греться? Предлагаю вам идеальный вариант – два в одном: и согреемся, и вкусно пообедаем.
Чтобы решить эту двойную задачу, приготовим суп-пюре из сладкого перца и цветной капусты. Он выйдет цветом – осень, ароматом – осень, вкусом – осень. Он вам понравится и полюбится, я в этом почему-то не сомневаюсь. Впрочем, вы можете попробовать и убедиться сами. А если вдруг результат по какой-то причине вас все же не впечатлит, как в том анекдоте – хоть согреетесь. Как? Да очень просто, рассказываю!
Следите за руками
Маленький секрет большого успеха заключается в том, что овощи для супа не отвариваются, а запекаются. Поверьте, это кардинальным образом меняет их вкус и аромат. Кроме того, работающая духовка наполнит вашу кухню обещанным теплом.
Итак, нам понадобятся:
- 400 г цветной капусты
- 2 сладких красных перца
- 1 луковица
- 1 морковь
- пара зубчиков чеснока
- 800 мл овощного или куриного бульона
- 150 мл сливок
- копченая паприка
- тимьян
- соль по вкусу
- оливковое масло
Разбираем цветную капусту на соцветия, перец нарезаем дольками, удалив семенную коробку и хвостик.
Складываем овощи в подходящую по размеру огне-упорную форму, сбрызгиваем довольно щедро оливковым маслом, приправляем солью, копченой паприкой, тимьяном и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут.
Пока овощи запекаются, на оливковом масле пассеруем мелко нарезанный лук, затем добавляем натертую морковь и в самом конце – пару зубчиков чеснока.
Перекладываем обжаренные лук, морковь и чеснок в кастрюлю, добавляем запеченные капусту и перец, заливаем бульоном, доводим до кипения, уменьшаем огонь и томим под крышкой примерно 10 минут.
Когда вкусы объединятся и переженятся, пюрируем суп любым доступным вам способом – комбайном, блендером или толкушкой.
Суп почти готов! Осталось влить сливки и снова чуть прогреть его, попробовать на вкус, добавить, если нужно, соли или паприки.
Ну а дальше вы знаете. Разливаете суп по тарелочкам (непременно красивым), принаряжаете подсушенными греночками из белого хлеба, тертым сыром или тыквенными семечками, зовете всех к столу, усаживаетесь поудобнее и включаете какое-нибудь душевное, теплое кино. Например, «Париж» – несколько историй о людях и городе, столетиями вдохновляющем поэтов, писателей, художников и музыкантов своей особой атмосферой и шармом, который осенью особенно впечатляет.
Приятного вам аппетита и кинопросмотра!