Груша в лаваше и курица с кукурузой: Рецепты от Александра Бельковича

Приготовление:

У курицы грудку разрезать на две части, перевернуть и расправить на доске, спрессовать – отбить сотейником, чтобы стала плоская.

МАРИНАД: Зубчики чеснока очистить и измельчить, отправить в миску. К чесноку добавить аджику и хмели-сунели.

Половину апельсина нарезать кубиком и отправить к чесноку, выдавить из второй половины апельсина сок и посолить. Рукой перемешать ингредиенты в миске, отжимая апельсин.

Курицу натереть маринадом, отправить в кастрюлю и переложить к ней остатки маринада. Оставить мариноваться курицу на 2 часа.

Переложить курицу на решетку, накрыть второй решеткой и закрепить. Отправить курицу в решетке на мангал с горячими углями и обжарить до румяной корочки с обеих сторон.

Когда курочка зарумянится, завернуть решетку со всех сторон в один слой фольги и отправить на мангал еще на 15 минут. А затем еще раз обжечь курицу на углях со всех сторон без фольги.

ГАРНИР: Снять с кукурузы листики, оставив только один их слой. Отправить кукурузу на решетку и обжарить со всех сторон до готовности.

У готовой кукурузы сдвинуть листья вниз (не отрывать) и отправить на мангал, слегка подпечь со всех сторон.

Каждую готовую кукурузину обмазать сливочным маслом со всех сторон и посолить по вкусу.

Приятного аппетита!