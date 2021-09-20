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Груша в лаваше и курица с кукурузой: Рецепты от Александра Бельковича

Представляем вниманию читателей легкие и полезные угощения, которые идеально украсят последние выходные сентября

Ведущий программы «Просто кухня» на СТС поделился рецептами блюд, которые поднимут настроение даже в самый холодный осенний день.

Кесадилья с грушей

Ингредиенты 

• лаваш деревенский круглый – 2 шт.

• груша – 1 шт.

• сулугуни – 150 г

• сыр с голубой плесенью «Горгонзола» – 50 г

• мята – 2 веточки

• мед жидкий – 1 ст. л.

• кунжутные семечки – 1 щепотка 

Приготовление:

На две разогретые сковороды положить по кружочку лаваша, убавить нагрев до минимума. 

Сулугуни натереть на крупной терке, переложить на каждый лаваш, равномерно покрыв половину лаваша, и оставить небольшую часть сыра. 

Сыр с голубой плесенью порвать на кусочки и переложить на сулугуни. 

Грушу нарезать тонкими слайсами, выложить на сыр и посыпать сверху остатками сулугуни. 

Накрыть половинку с сыром второй половинкой лаваша и слегка спрессовать. Подержать немного на нагреве и перевернуть на вторую сторону, через 15–20 секунд выключить нагрев. 

Листики мяты мелко нарезать.

Сервировка: Кесадилью разрезать на кусочки, переложить на тарелку и посыпать мятой. 

Полить кесадилью медом и посыпать кунжутными семечками.

Калитки с картошкой, лососем и луком

Ингредиенты:

ТЕСТО:

• ржаная мука – 200 г

• кефир 3,2% – 50 мл

• вода – 50 мл

• соль – 3 щепотки 

НАЧИНКА:

• картофель – 750 г

• молоко – 100 мл

• сливочное масло – 40 г

• лосось слабосоленый – 50 г

• зеленый лук – 2 перышка

• соль (по вкусу)

ЗАЛИВКА:

• сметана 20% – 2 ст. л.

• яйцо – 1 шт.

Приготовление:

НАЧИНКА: Картофель очистить, залить водой в кастрюле и отваривать до готовности около 25–30 минут, слить воду. 

В сотейнике подогреть молоко (не до кипения) и растопить в теплом молоке сливочное масло (40 г). 

Картофель помять толкушкой, влить подогретое молоко со сливочным маслом, посолить щепоткой и перемешать до однородной консистенции. 

ТЕСТО: Пересыпать в большую миску ржаную муку (200 г), посолить 3 щепотками, влить воду (50 мл) и 3 ст. л. кефира (50 мл), замесить тесто руками до однородной упругой консистенции. 

Скатать тесто в колбаску, разрезать на 10 равных частей и раскатать скалкой каждый кусочек в блинчик овальной формы. 

Переложить пюре в центр блинчика и размазать по поверхности ровным слоем так, чтобы по краям осталось тесто около 1,5–2 см. Защипать края вокруг пюре. 

Таким образом сделать еще 9 калиток. 

Противень застелить пергаментной бумагой и переложить калитки. 

ЗАЛИВКА: Яйцо и 2 ст. л. сметаны перемешать венчиком до однородности. 

Начинку каждой калитки полить заливкой. 

Противень с калитками отправить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 10–12 минут. 

Лосось нарезать тонкими слайсами, а зеленый лук – колечками. 

Сервировка: На каждую калитку положить по слайсу лосося и посыпать колечками зеленого лука.

Курица с кукурузой на углях

Ингредиенты:

• курица целая – 1 шт.

• чеснок – 4 зубчика

• аджика – 1 ч. л.

• хмели-сунели – 1 ч. л.

• апельсин средний – 1 шт.

• кукуруза свежая – 4 початка

• сливочное масло – 80 г

• соль (по вкусу)

Приготовление:

У курицы грудку разрезать на две части, перевернуть и расправить на доске, спрессовать – отбить сотейником, чтобы стала плоская. 

МАРИНАД: Зубчики чеснока очистить и измельчить, отправить в миску. К чесноку добавить аджику и хмели-сунели. 

Половину апельсина нарезать кубиком и отправить к чесноку, выдавить из второй половины апельсина сок и посолить. Рукой перемешать ингредиенты в миске, отжимая апельсин. 

Курицу натереть маринадом, отправить в кастрюлю и переложить к ней остатки маринада. Оставить мариноваться курицу на 2 часа.

Переложить курицу на решетку, накрыть второй решеткой и закрепить. Отправить курицу в решетке на мангал с горячими углями и обжарить до румяной корочки с обеих сторон. 

Когда курочка зарумянится, завернуть решетку со всех сторон в один слой фольги и отправить на мангал еще на 15 минут. А затем еще раз обжечь курицу на углях со всех сторон без фольги. 

ГАРНИР: Снять с кукурузы листики, оставив только один их слой. Отправить кукурузу на решетку и обжарить со всех сторон до готовности. 

У готовой кукурузы сдвинуть листья вниз (не отрывать) и отправить на мангал, слегка подпечь со всех сторон. 

Каждую готовую кукурузину обмазать сливочным маслом со всех сторон и посолить по вкусу.

Приятного аппетита!

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