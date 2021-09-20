Груша в лаваше и курица с кукурузой: Рецепты от Александра Бельковича
Представляем вниманию читателей легкие и полезные угощения, которые идеально украсят последние выходные сентября
Ведущий программы «Просто кухня» на СТС поделился рецептами блюд, которые поднимут настроение даже в самый холодный осенний день.
Кесадилья с грушей
Ингредиенты
• лаваш деревенский круглый – 2 шт.
• груша – 1 шт.
• сулугуни – 150 г
• сыр с голубой плесенью «Горгонзола» – 50 г
• мята – 2 веточки
• мед жидкий – 1 ст. л.
• кунжутные семечки – 1 щепотка
Приготовление:
На две разогретые сковороды положить по кружочку лаваша, убавить нагрев до минимума.
Сулугуни натереть на крупной терке, переложить на каждый лаваш, равномерно покрыв половину лаваша, и оставить небольшую часть сыра.
Сыр с голубой плесенью порвать на кусочки и переложить на сулугуни.
Грушу нарезать тонкими слайсами, выложить на сыр и посыпать сверху остатками сулугуни.
Накрыть половинку с сыром второй половинкой лаваша и слегка спрессовать. Подержать немного на нагреве и перевернуть на вторую сторону, через 15–20 секунд выключить нагрев.
Листики мяты мелко нарезать.
Сервировка: Кесадилью разрезать на кусочки, переложить на тарелку и посыпать мятой.
Полить кесадилью медом и посыпать кунжутными семечками.
Калитки с картошкой, лососем и луком
Ингредиенты:
ТЕСТО:
• ржаная мука – 200 г
• кефир 3,2% – 50 мл
• вода – 50 мл
• соль – 3 щепотки
НАЧИНКА:
• картофель – 750 г
• молоко – 100 мл
• сливочное масло – 40 г
• лосось слабосоленый – 50 г
• зеленый лук – 2 перышка
• соль (по вкусу)
ЗАЛИВКА:
• сметана 20% – 2 ст. л.
• яйцо – 1 шт.
Приготовление:
НАЧИНКА: Картофель очистить, залить водой в кастрюле и отваривать до готовности около 25–30 минут, слить воду.
В сотейнике подогреть молоко (не до кипения) и растопить в теплом молоке сливочное масло (40 г).
Картофель помять толкушкой, влить подогретое молоко со сливочным маслом, посолить щепоткой и перемешать до однородной консистенции.
ТЕСТО: Пересыпать в большую миску ржаную муку (200 г), посолить 3 щепотками, влить воду (50 мл) и 3 ст. л. кефира (50 мл), замесить тесто руками до однородной упругой консистенции.
Скатать тесто в колбаску, разрезать на 10 равных частей и раскатать скалкой каждый кусочек в блинчик овальной формы.
Переложить пюре в центр блинчика и размазать по поверхности ровным слоем так, чтобы по краям осталось тесто около 1,5–2 см. Защипать края вокруг пюре.
Таким образом сделать еще 9 калиток.
Противень застелить пергаментной бумагой и переложить калитки.
ЗАЛИВКА: Яйцо и 2 ст. л. сметаны перемешать венчиком до однородности.
Начинку каждой калитки полить заливкой.
Противень с калитками отправить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 10–12 минут.
Лосось нарезать тонкими слайсами, а зеленый лук – колечками.
Сервировка: На каждую калитку положить по слайсу лосося и посыпать колечками зеленого лука.
Курица с кукурузой на углях
Ингредиенты:
• курица целая – 1 шт.
• чеснок – 4 зубчика
• аджика – 1 ч. л.
• хмели-сунели – 1 ч. л.
• апельсин средний – 1 шт.
• кукуруза свежая – 4 початка
• сливочное масло – 80 г
• соль (по вкусу)
Приготовление:
У курицы грудку разрезать на две части, перевернуть и расправить на доске, спрессовать – отбить сотейником, чтобы стала плоская.
МАРИНАД: Зубчики чеснока очистить и измельчить, отправить в миску. К чесноку добавить аджику и хмели-сунели.
Половину апельсина нарезать кубиком и отправить к чесноку, выдавить из второй половины апельсина сок и посолить. Рукой перемешать ингредиенты в миске, отжимая апельсин.
Курицу натереть маринадом, отправить в кастрюлю и переложить к ней остатки маринада. Оставить мариноваться курицу на 2 часа.
Переложить курицу на решетку, накрыть второй решеткой и закрепить. Отправить курицу в решетке на мангал с горячими углями и обжарить до румяной корочки с обеих сторон.
Когда курочка зарумянится, завернуть решетку со всех сторон в один слой фольги и отправить на мангал еще на 15 минут. А затем еще раз обжечь курицу на углях со всех сторон без фольги.
ГАРНИР: Снять с кукурузы листики, оставив только один их слой. Отправить кукурузу на решетку и обжарить со всех сторон до готовности.
У готовой кукурузы сдвинуть листья вниз (не отрывать) и отправить на мангал, слегка подпечь со всех сторон.
Каждую готовую кукурузину обмазать сливочным маслом со всех сторон и посолить по вкусу.
Приятного аппетита!