Кабачковый маффин и мильфей. Интерактивный гид по рецептам из кабачка. Найдите то, что понравится именно вам

Мы нашли восемь рецептов из кабачка. Если честно отвечать на вопросы этого теста, то вы найдете свой вариант приготовления этого овоща. Например, вам предложат сделать мильфей или оладьи.

Не понравился результат? Хотите другой рецепт? Пройдите тест еще раз, по-другому ответив на вопросы, и может тогда получите рецепт маффинов или что-то другое.