Кабачковый маффин и мильфей. Интерактивный гид по рецептам из кабачка. Найдите то, что понравится именно вам
Дачный сезон в этом году отметился богатым урожаем кабачков. Этот овощ любим многими за свою простоту, но что делать, если вы уже не знаете, что еще можно из него приготовить? «Собеседник» предлагает тест, который поможет решить эту проблему
Мы нашли восемь рецептов из кабачка. Если честно отвечать на вопросы этого теста, то вы найдете свой вариант приготовления этого овоща. Например, вам предложат сделать мильфей или оладьи.
Не понравился результат? Хотите другой рецепт? Пройдите тест еще раз, по-другому ответив на вопросы, и может тогда получите рецепт маффинов или что-то другое.
Автор: Анна Аникина