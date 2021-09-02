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Провожаем лето: небанальные фруктовые рецепты от телеведущего Александра Бельковича

Вареный апельсин и желе из арбуза сделают любое воскресенье солнечным

Апельсиновый пирог

Ингредиенты 

ТЕСТО: • мука – 200 г • яйца – 5 шт. • апельсины – 2 шт. • сахар – 300 г • разрыхлитель – 10 г • соль – 2 щепотки • сливочное масло – 20 г • мука для подпыла – 20 г

СИРОП: • апельсин – 1 шт. • сахар – 2 ст. л. • вода – 100 мл

Приготовление:

2 апельсина в сотейнике залить водой и час варить на медленном огне, после остудить.

1 апельсин нарезать на тонкие слайсы и оставить на украшение пирога, а попки – для сиропа. Второй апельсин нарезать крупными кусочками и перебить в куттере. Яйца разбить в миску, всыпать сахар и взбивать погружным миксером с венчиками в течение 5 минут.

Муку смешать с разрыхлителем и солью. Всыпать сухие ингредиенты во взбитые яйца и перемешать миксером до однородной консистенции. Добавить в тесто апельсиновое пюре и перемешать лопаткой до однородности. Дно и бортики формы для выпекания смазать сливочным маслом, обсыпать тонким слоем муки и перелить тесто, равномерно его распределив. Сверху выложить слайсы апельсина. Отправить форму с пирогом на час в заранее разогретую до 160 градусов духовку. 

СИРОП: Попки от вареного апельсина нарезать мелким кубиком. Выжать сок из одного свежего апельсина. В сотейник налить 100 мл воды, добавить 2 ст. л. сахара и довести до кипения.

Когда вода с сахаром закипит, добавить нарезанный апельсин и свежевыжатый сок, пару минут проварить на медленном огне. Готовому пирогу надо постоять 20 минут. Пирог сверху протыкать вилкой и залить сиропом. 

Стики райс – пудинг с манго

Ингредиенты:

• рис «Бальдо» – 130 г • кокосовое молоко – 250 мл • крахмал картофельный – 1 ст. л. • тростниковый сахар – 2 ст. л. • манго – 1 шт. • лайм (сок и цедра) – 1 шт. • черный кунжут – 5 г 

• соль (по вкусу)

Приготовление:

Рис пересыпать в кастрюлю и залить водой 1 к 1, варить на медленном огне. Когда вода выпарится, подлить еще небольшое количество воды, таким образом добавлять воду до готовности риса – густой консистенции каши. 

КРЕМ: Кокосовое молоко перелить в сотейник и поставить на средний нагрев. Добавить в молоко сок 1/3 лайма, 1 ст. л. тростникового сахара и довести до кипения. 1 ст. л. крахмала развести в 30–50 мл холодной воды.

Когда кокосовое молоко начнет закипать, влить тонкой струйкой 1/3 разведенного крахмала, перемешивая венчиком до загустения. В конце добавить 1 щепотку соли и перемешать. Срезать цедру с одного лайма и отправить в рис, посолить 2 щепотками, добавить 1 ст. л. тростникового сахара, влить 70 мл кокосового молока и перемешать. Выключить нагрев, дать рису под крышкой 20 минут настояться. Манго разрезать пополам по косточке, очистить от шкурки и мякоть нарезать дольками.

Сервировка: Рис переложить на порционные тарелки, выложить рядом дольки манго, полить рис кокосовым кремом и посыпать щепоткой черного кунжута. 

Желе из арбуза в арбузе

Ингредиенты: 

• арбуз – 4 кг • дыня – 1,5 кг • голубика – 100 г • желатин листовой – 100 г

• лимон – 1 шт. • сахар – 2 ст. л. 

Приготовление: 

Срезать немного низ арбуза, чтобы он устойчиво стоял. Отрезать шапочку и ложкой шато вырезать шарики из мякоти 1/2 арбуза, вторую половину мякоти арбуза вытащить обычной ложкой, оставляя немного мякоти по бокам, и отложить в отдельную миску, перелить к мякоти сок. 

Дыню разрезать пополам, удалить семечки и ложкой шато вырезать шарики. Перебить арбузную мякоть в куттере и процедить арбузный сок через сито. Желатиновые пластинки сломать пополам, залить небольшим количеством воды и дать набухнуть в течение 10 минут. 

Перелить 400 мл арбузного сока в сотейник, слегка нагреть и растворить желатин. Добавить в сок с желатином 2 ст. л. сахара и свежевыжатый сок лимона, перемешать до полного растворения и перелить в оставшийся арбузный сок. 

В арбузный каркас слоями выложить арбузные и дынные шарики и голубику, залить арбузным соком с желатином. Накрыть арбузной крышкой, переложить арбуз на тарелку и отправить в холодильник минимум на 8 часов – до полного застывания желе. \

Приятного аппетита!

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