Апельсиновый пирог

Ингредиенты

ТЕСТО: • мука – 200 г • яйца – 5 шт. • апельсины – 2 шт. • сахар – 300 г • разрыхлитель – 10 г • соль – 2 щепотки • сливочное масло – 20 г • мука для подпыла – 20 г

СИРОП: • апельсин – 1 шт. • сахар – 2 ст. л. • вода – 100 мл

Приготовление:

2 апельсина в сотейнике залить водой и час варить на медленном огне, после остудить.

1 апельсин нарезать на тонкие слайсы и оставить на украшение пирога, а попки – для сиропа. Второй апельсин нарезать крупными кусочками и перебить в куттере. Яйца разбить в миску, всыпать сахар и взбивать погружным миксером с венчиками в течение 5 минут.

Муку смешать с разрыхлителем и солью. Всыпать сухие ингредиенты во взбитые яйца и перемешать миксером до однородной консистенции. Добавить в тесто апельсиновое пюре и перемешать лопаткой до однородности. Дно и бортики формы для выпекания смазать сливочным маслом, обсыпать тонким слоем муки и перелить тесто, равномерно его распределив. Сверху выложить слайсы апельсина. Отправить форму с пирогом на час в заранее разогретую до 160 градусов духовку.

СИРОП: Попки от вареного апельсина нарезать мелким кубиком. Выжать сок из одного свежего апельсина. В сотейник налить 100 мл воды, добавить 2 ст. л. сахара и довести до кипения.

Когда вода с сахаром закипит, добавить нарезанный апельсин и свежевыжатый сок, пару минут проварить на медленном огне. Готовому пирогу надо постоять 20 минут. Пирог сверху протыкать вилкой и залить сиропом.