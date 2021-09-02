Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:01

Сливы, ром и шоколад: рецепт

Представляем согревающий рецепт от нашего кулинарного обозревателя

Фото: Depositphotos

Когда мне попадается на глаза какой-то новый необычный рецепт, я мысленно тестирую его на адекватность и, если он проходит кастинг, воплощаю в жизнь. 

Эксперимент со сливами и шоколадом не просто удался, но многократно превзошел ожидания. Поэтому я спешу с вами им поделиться. Непременно приготовьте варенье из чернослива с шоколадом и ромом – оно западет вам в самое сердце и, несомненно, покорит вкусовые рецепторы!

Следите за руками.

  •  1 кг чернослива 
  •  1 кг сахара 
  •  100 г шоколада 
  •  50 мл рома

Сливы вымойте, разделите на половинки, удалите косточки, поместите в эмалированную кастрюлю или таз, засыпьте сахаром и оставьте на несколько часов (можно на ночь).

Поставьте сливы вместе с выделившимся соком на медленный огонь, нагревайте, пока не растворится сахар. Затем увеличьте температуру и доведите массу до кипения. Снова убавьте огонь и поварите минут десять. Остудите.

Повторите процедуру еще дважды.

На третий раз после закипания добавьте поломанный на кусочки шоколад, поварите, аккуратно помешивая, минут пять-шесть, пока он полностью не распустится.

В самом конце влейте ром, снимите с огня, разлейте по заранее подготовленным стерилизованным банкам, укупорьте крышками, переверните вверх дном, укутайте, как младенца, теплым одеялом и оставьте до полного остывания.

Ну а пока варенье набирает силы и вкус, посмотрите какое-нибудь классное осеннее кино. Например, фильм, побивший рейтинги просмотров в США, покоривший публику до глубины души – «Улыбка Моны Лизы» 2003 года. Он погрузит вас в чарующую атмосферу осени с уютными клетчатыми пальто главных героинь, неспешными откровенными диалогами о женской судьбе и оставит такое же ароматное сложное после-вкусие, которое оставляет пара ложечек сливового варенья с шоколадом и ромом. 

Уютного вам сентября!

Теги: #еда

Рубрика: Рецепты -> Рецепты

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Сергей Никитин: «Если наша власть лжет, то я против нее»

Расследование 20 часов назад

Кто убил отца Александра Меня?

Расследование 1 день назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Расследование 1 день назад

Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Расследование 1 день назад

"О том как погиб Зиничев, мы никогда не узнаем". Эксперты и инсайдеры сомневаются в официальной версии трагедии

Общество 2 дня назад

31 год назад было совершено одно из самых громких преступлений начала 90-х. Убийство священника Александра Меня

Рецепты 2 часа назад

Не пирог, а пэрсик! Рецепт

Здоровье 20 часов назад

Невролог проведет в Instagram беседу о половом влечении у людей с деменцией

Здоровье 1 день назад

Кишечные бактерии способны накапливать обычные лекарства

Здоровье 1 день назад

Чтобы снизить число абортов, во Франции сделают бесплатной контрацепцию для женщин до 25 лет

Здоровье 2 дня назад

Число госпитализаций по респираторным заболеваниям может вырасти на 10% из-за лесных пожаров

Здоровье 3 дня назад

Генетические мутации вызывают рак лёгких у некурящих

Здоровье 3 дня назад

Бисексуалы в два раза чаще гетеросексуалов болеют астмой

Здоровье 3 дня назад

Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Здоровье 4 дня назад

Диетолог рассказала, что красивый и плотный завтрак для школьника – это необходимость

Здоровье 5 дней назад

Электронные сигареты с никотином провоцируют образование сгустков крови

Здоровье 5 дней назад

Легче, доступнее, надежнее: чем новые вакцины от коронавируса отличаются от аналогов

Здоровье 6 дней назад

63% москвичей считают, что ведут здоровый образ жизни

Здоровье 6 дней назад

Эксперты: Закон о заражении ВИЧ и ИППП устарел и снимает личную ответственность за здоровье

Рецепты 1 неделю назад

По щучьему веленью: Волшебные рецепты от Оксаны Сташенко

Здоровье 1 неделю назад

Гинеколог: Оральные контакты являются лидерами среди причин, приводящих к заражениям гонореей и хламидиозом

Здоровье 1 неделю назад

Изучена эффективность хирургических масок для защиты от ковида

Здоровье 1 неделю назад

Москвичей пригласили в субботу бесплатно сдать анализы на половые инфекции

Здоровье 1 неделю назад

Германия и ВОЗ открыли центр по оперативному реагированию на новые пандемии

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика