Сливы, ром и шоколад: рецепт

Когда мне попадается на глаза какой-то новый необычный рецепт, я мысленно тестирую его на адекватность и, если он проходит кастинг, воплощаю в жизнь.

Эксперимент со сливами и шоколадом не просто удался, но многократно превзошел ожидания. Поэтому я спешу с вами им поделиться. Непременно приготовьте варенье из чернослива с шоколадом и ромом – оно западет вам в самое сердце и, несомненно, покорит вкусовые рецепторы!

Следите за руками.

1 кг чернослива

1 кг сахара

100 г шоколада

50 мл рома

Сливы вымойте, разделите на половинки, удалите косточки, поместите в эмалированную кастрюлю или таз, засыпьте сахаром и оставьте на несколько часов (можно на ночь).

Поставьте сливы вместе с выделившимся соком на медленный огонь, нагревайте, пока не растворится сахар. Затем увеличьте температуру и доведите массу до кипения. Снова убавьте огонь и поварите минут десять. Остудите.

Повторите процедуру еще дважды.

На третий раз после закипания добавьте поломанный на кусочки шоколад, поварите, аккуратно помешивая, минут пять-шесть, пока он полностью не распустится.

В самом конце влейте ром, снимите с огня, разлейте по заранее подготовленным стерилизованным банкам, укупорьте крышками, переверните вверх дном, укутайте, как младенца, теплым одеялом и оставьте до полного остывания.

Ну а пока варенье набирает силы и вкус, посмотрите какое-нибудь классное осеннее кино. Например, фильм, побивший рейтинги просмотров в США, покоривший публику до глубины души – «Улыбка Моны Лизы» 2003 года. Он погрузит вас в чарующую атмосферу осени с уютными клетчатыми пальто главных героинь, неспешными откровенными диалогами о женской судьбе и оставит такое же ароматное сложное после-вкусие, которое оставляет пара ложечек сливового варенья с шоколадом и ромом.

Уютного вам сентября!