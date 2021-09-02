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Не пирог, а пэрсик! Рецепт

Представляем яркий кулинарный шедевр и рассказываем, каким фильмом можно насладиться в процессе его приготовления

Если забить в «Яндексе» слово «идеальное», поисковик первым делом предложит варианты «ограбление», «убийство», «тело». А оно нам надо? Поищем другое совершенство. Например, у меня есть рецепт совершенного персикового пирога. У него идеальный вкус, идеальные пропорции теста и фруктов, идеальный баланс сладости. А если подать его теплым с шариком ванильного мороженого, он будет просто непревзойденным! 

Итак, раз уж зашла речь об идеальном, включайте фильм «Идеальное ограбление» – и айда готовить идеальный персиковый пирог!

Следите за руками.

  •  300 г муки
  •  170 г масла 
  •  1 яйцо
  •  1 чайная ложка яблочного уксуса
  •  щепотка соли
  •  50–60 мл ледяной воды
  •  50 г сахара
  • Для начинки:
  •  6–7 персиков
  •  2 столовые ложки лимонного сока
  •  200 г сахара
  •  30 г муки
  •  щепотка мускатного ореха

Нарубите холодное сливочное масло кубиками и быстро перетрите его с мукой и солью до образования крошки.

Размешайте желток в 50 г ледяной воды, добавьте уксус и вылейте в масляную крошку. Соберите тесто в шар, затем разделите его на 

8 частей, каждую расплющите ладонью, затем соберите тесто заново – в две лепешки. Каждую заверните в пленку или положите в пакет и оставьте в холодильнике на час.

Разогрейте духовку до 220. 

Персики порежьте на кусочки, можно даже очистить их от шкурки. Смешайте их с лимонным соком, сахаром и мукой, встряхните немного емкость, чтобы всё перемешалось.

Раскатайте половину теста и выложите его в форму, расположите сверху начинку, посыпьте мускатным орехом. Вторую часть теста тоже раскатайте, разрежьте на полоски и выложите сверху решеткой. Смочите края теста холодной водой и как следует защипните пирог.

Смажьте взбитым белком и посыпьте сахаром.

Поставьте пирог в разогретую духовку, через 15 минут снизьте температуру и готовьте еще 45–55 минут, пока верх не зазолотится.

Дайте пирогу чуть остыть, выложите на красивое блюдо, отрежьте кусочек и сопроводите его шариком мороженого.

Поверьте, идеальнее пирога вы не ели!

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