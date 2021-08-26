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По щучьему веленью: Волшебные рецепты от Оксаны Сташенко

Артистка и телеведущая решила раскрыть читателям Sobesednik.ru секреты приготовления необычайно вкусных блюд

Фото: Global Look Press

Заслуженная артистка России, ведущая кулинарной передачи на телеканале «360» Оксана Сташенко поделилась с нашими читателями любимыми рецептами.

Жюльен из щуки с белыми грибами

Ингредиенты

• филе щуки – 400 г

• белые грибы – 200 г

• лук репчатый – 150 г

• тимьян свежий – 10 г

• вино белое – 100 г • сливки 33% – 300 г

• масло сливочное – 20 г

• масло растительное – 50 г

• сыр полутвердый – 100 г

• булочки пшеничные – 4 шт.

• соль, перец (по вкусу)

Приготовление

Филе щуки нарезаем крупным кубиком, чтобы рыба во время приготовления сохранила форму. Обжариваем кусочки рыбы на растительном масле.

У белых грибов чистим ножки и снимаем пленки со шляпок, чтобы избавиться от горечи. Целые грибы отправляем в холодную воду и отвариваем около 15 минут.

Вареные грибы нарезаем средним кубиком и слегка обжариваем в сковороде до золотистого цвета.

Нарезанный кубиком репчатый лук обжариваем на сливочном масле в сотейнике, далее добавляем белое вино и бросаем веточку тимьяна. Выпариваем вино и вводим сливки. Соус должен загустеть. 

В готовый соус добавляем обжаренные грибы и филе щуки.

Вместо железных кокотниц используем обычные пшеничные булочки. Надрезаем у булочек верхушки и вынимаем мякиш, вместо него кладем в булочки нашу заправку, посыпаем натертым сыром и отправляем в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

Фото: Instagram

Овощная паэлья

Ингредиенты

• свежая цветная капуста – 100 г

• болгарский перец – 100 г

• шампиньоны свежие – 60 г

• фасоль лобио зеленая с/м – 100 г

•  чеснок – 2 зубчика • лук зеленый – 30 г

• масло оливковое – 2 ст. л. • томаты свежие – 100 г

• шафран – 0,1 г 

• розмарин – 0,1 г

• рис круглозерный «бомба» – 160 г

• вода – 600 мл • соль (по вкусу)

Приготовление

Цветную капусту разбираем на соцветия и обжариваем на оливковом масле до золотистой корочки.

Болгарский перец и грибы нарезаем крупными кусочками и отправляем к капусте. Обжариваем овощи с грибами на сильном огне. Когда овощи станут хрустящими, добавляем в сковороду фасоль, нарезанный зеленый лук и дольки чеснока.

Томаты натираем на терке, затем отправляем томатную массу в сковороду. Все тщательно перемешиваем и заливаем водой или бульоном. Доводим блюдо до кипения, а для вкуса, цвета и запаха посыпаем розмарином, шафраном и солью. Томим 5 минут, вынимаем розмарин и засыпаем в сковороду рис. Паэлью больше не мешаем, через 15 минут блюдо готово.

Пожарские котлеты

Ингредиенты

• курица – 1 шт. 

• хлеб белый – 300 г 

• вода – 100 мл 

• сливки 33% – 150 мл • лук репчатый – 120 г • масло топленое – 50 г • соль, перец (по вкусу)

Приготовление

От целой тушки курицы отделяем ножки и грудку, снимаем с куриного мяса кожу и удаляем кости. Нарезаем филе полосками, затем рубим мясо до состояния фарша.

С батона белого хлеба срезаем корки, свежий хлеб здесь лучше не использовать. Нарезаем половину мякоти хлеба полосками и отставляем в сторону, чтобы хлеб подсушился.

Другую часть хлеба замачиваем в смеси воды и сливок на 10 минут.

Измельчаем репчатый рук. Смешиваем хорошенько в миске фарш, лук и замоченный хлеб, тщательно перемешиваем и добавляем специи.

Заготовленную панировку выкладываем на доску, формируем котлеты руками в форме листика и обжариваем на сковороде на топленом масле по три минуты с каждой стороны до румяной корочки. Обжаренные котлеты отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

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