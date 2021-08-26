По щучьему веленью: Волшебные рецепты от Оксаны Сташенко
Артистка и телеведущая решила раскрыть читателям Sobesednik.ru секреты приготовления необычайно вкусных блюд
Заслуженная артистка России, ведущая кулинарной передачи на телеканале «360» Оксана Сташенко поделилась с нашими читателями любимыми рецептами.
Жюльен из щуки с белыми грибами
Ингредиенты
• филе щуки – 400 г
• белые грибы – 200 г
• лук репчатый – 150 г
• тимьян свежий – 10 г
• вино белое – 100 г • сливки 33% – 300 г
• масло сливочное – 20 г
• масло растительное – 50 г
• сыр полутвердый – 100 г
• булочки пшеничные – 4 шт.
• соль, перец (по вкусу)
Приготовление
Филе щуки нарезаем крупным кубиком, чтобы рыба во время приготовления сохранила форму. Обжариваем кусочки рыбы на растительном масле.
У белых грибов чистим ножки и снимаем пленки со шляпок, чтобы избавиться от горечи. Целые грибы отправляем в холодную воду и отвариваем около 15 минут.
Вареные грибы нарезаем средним кубиком и слегка обжариваем в сковороде до золотистого цвета.
Нарезанный кубиком репчатый лук обжариваем на сливочном масле в сотейнике, далее добавляем белое вино и бросаем веточку тимьяна. Выпариваем вино и вводим сливки. Соус должен загустеть.
В готовый соус добавляем обжаренные грибы и филе щуки.
Вместо железных кокотниц используем обычные пшеничные булочки. Надрезаем у булочек верхушки и вынимаем мякиш, вместо него кладем в булочки нашу заправку, посыпаем натертым сыром и отправляем в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
Овощная паэлья
Ингредиенты
• свежая цветная капуста – 100 г
• болгарский перец – 100 г
• шампиньоны свежие – 60 г
• фасоль лобио зеленая с/м – 100 г
• чеснок – 2 зубчика • лук зеленый – 30 г
• масло оливковое – 2 ст. л. • томаты свежие – 100 г
• шафран – 0,1 г
• розмарин – 0,1 г
• рис круглозерный «бомба» – 160 г
• вода – 600 мл • соль (по вкусу)
Приготовление
Цветную капусту разбираем на соцветия и обжариваем на оливковом масле до золотистой корочки.
Болгарский перец и грибы нарезаем крупными кусочками и отправляем к капусте. Обжариваем овощи с грибами на сильном огне. Когда овощи станут хрустящими, добавляем в сковороду фасоль, нарезанный зеленый лук и дольки чеснока.
Томаты натираем на терке, затем отправляем томатную массу в сковороду. Все тщательно перемешиваем и заливаем водой или бульоном. Доводим блюдо до кипения, а для вкуса, цвета и запаха посыпаем розмарином, шафраном и солью. Томим 5 минут, вынимаем розмарин и засыпаем в сковороду рис. Паэлью больше не мешаем, через 15 минут блюдо готово.
Пожарские котлеты
Ингредиенты
• курица – 1 шт.
• хлеб белый – 300 г
• вода – 100 мл
• сливки 33% – 150 мл • лук репчатый – 120 г • масло топленое – 50 г • соль, перец (по вкусу)
Приготовление
От целой тушки курицы отделяем ножки и грудку, снимаем с куриного мяса кожу и удаляем кости. Нарезаем филе полосками, затем рубим мясо до состояния фарша.
С батона белого хлеба срезаем корки, свежий хлеб здесь лучше не использовать. Нарезаем половину мякоти хлеба полосками и отставляем в сторону, чтобы хлеб подсушился.
Другую часть хлеба замачиваем в смеси воды и сливок на 10 минут.
Измельчаем репчатый рук. Смешиваем хорошенько в миске фарш, лук и замоченный хлеб, тщательно перемешиваем и добавляем специи.
Заготовленную панировку выкладываем на доску, формируем котлеты руками в форме листика и обжариваем на сковороде на топленом масле по три минуты с каждой стороны до румяной корочки. Обжаренные котлеты отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.