По щучьему веленью: Волшебные рецепты от Оксаны Сташенко

Приготовление

Филе щуки нарезаем крупным кубиком, чтобы рыба во время приготовления сохранила форму. Обжариваем кусочки рыбы на растительном масле.

У белых грибов чистим ножки и снимаем пленки со шляпок, чтобы избавиться от горечи. Целые грибы отправляем в холодную воду и отвариваем около 15 минут.

Вареные грибы нарезаем средним кубиком и слегка обжариваем в сковороде до золотистого цвета.

Нарезанный кубиком репчатый лук обжариваем на сливочном масле в сотейнике, далее добавляем белое вино и бросаем веточку тимьяна. Выпариваем вино и вводим сливки. Соус должен загустеть.

В готовый соус добавляем обжаренные грибы и филе щуки.

Вместо железных кокотниц используем обычные пшеничные булочки. Надрезаем у булочек верхушки и вынимаем мякиш, вместо него кладем в булочки нашу заправку, посыпаем натертым сыром и отправляем в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.