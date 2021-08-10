Сегодня, в 16:15

Скумбрия на мангале и хачапури на шампурах.

ТОП-3 лучших дачных рецептов от Александра Бельковича.

Фото: Пресс-служба СТС

Что может быть лучше пляжного отдыха? Только роскошно накрытый стол на свежем воздухе. Ведущий кулинарного шоу на СТС «Просто кухня» Александр Белькович собрал для «ЖГ» рецепты ароматных блюд, которые способны удивить всех членов вашей семьи. 

Острые куриные крылья на решётке и шампиньоны по - армянски. 

Ингредиенты:

Куриные крылья целые - 15 шт. 

Шампиньоны (крупные) - 500 г 

Сливочное масло - 100 г 

Наршараб гранатовый соус - 130 мл 

Аджика - 1,5 ч. ложки 

Сахар - 2 щепотки 

Соль, перец – по вкусу 

Приготовление :

Маринад: 

1. В большую миску налить гранатовый соус, добавить аджику, 2 щепотки сахара, поперчить и хорошенько перемешать. Отправить крылья в маринад, перемешать и оставить мариноваться. 

2. Переложить крылья на решётку, равномерно распределить по поверхности, накрыть второй решёткой и закрыть на кольцо – замок. Отправить на мангал и обжаривать равномерно с двух сторон на тлеющих углях до готовности. В процессе обжаривания посолить парой щепоток. 

3. У шампиньонов оторвать ножки и в каждую шапочку всыпать по щепотке соли. Переложить грибы на решётку и отправить на мангал, держать на нагреве до готовности. 

4. Ножки шампиньонов насадить на шампур и обжарить на мангале до готовности. 

5. Когда в шапочках шампиньонов появится бульон, в каждую шапочку отправить по кусочку сливочного масла и поперчить по вкусу. Подержать на нагреве пока не растопится масло. 

Сервировка :

6. Подавать обжаренные крылья с шапочками шампиньонов.

Фото: Пресс-служба СТС

Копчёная скумбрия на мангале. 

Ингредиенты: 

Скумбрия целая охлаждённая - 3 шт. 

Чеснок - 2 зубчика 

Маринованные огурцы - 2 шт. 

Сметана - 150 г 

Укроп - мал. пучок 

Щепа яблоневая для копчения - 100 г 

Соль – по вкусу

Подсолнечное масло для смазывания фольги 

Приготовление: 

1. Приготовить слой плотной фольги (или несколько слоёв тонкой фольги) с запасом для длины рыбы. 

2. На фольгу насыпать ровный слой щепы, слегка взбрызнуть водой и покрыть сверху ещё одним слоем фольги, проделать несколько дырочек в центре. Верхнюю фольгу смазать 10 мл подсолнечного масла. 

3. У заранее потрошённой скумбрии, внутри сделать надрезы по кости (но не до конца) по всей длине и у головы, чтобы легко её развернуть. Посолить внутри и снаружи обе стороны по щепотке каждую скумбрию. 

4. Переложить скумбрии на фольгу в развёрнутом виде разрезом вниз и рядом проделать ещё дырочки, чтобы выходил дым. Сверху накрыть рыбу слоем фольги и аккуратно закрутить края, не в натяг, а так чтобы внутри было свободное пространство.  5.Положить рыбу на разогретые угли, через минуту (когда пойдёт дымок) переложить рыбу в фольге на решётку и коптить около 8 - 10 минут до готовности. В конце сделать большие отверстия в фольге, чтобы она спокойно доходила ещё несколько минут. 

Соус тар – тар: 

4. Огурцы нарезать средними кусочками, а укроп мелко нарубить. 

5. Отправить огурцы и укроп в сметану, добавить измельчённые зубчики чеснока и перемешать. 

Сервировка: 

6. Подавать копчёную скумбрию на фольге с соусом тар – тар, с лавашом и нарезанными свежими овощами (редис и огурец).

Фото: Пресс-служба СТС

Хачапури на шампурах. 

Ингредиенты :

Сулугуни - 410 г 

Слоеное бездрожжевое тесто - 250 г 

Яйцо - 1 шт. 

Мука - 30 г 

3 шампура 

Приготовление: 

1. Сыр нарезать на крупные кусочки и нанизать плотно по 3 кусочка по центру на каждый шампур (3 шт.). 

2. На стол насыпать 30 г муки и положить сверху заранее размороженный пласт слоёного теста, немного посыпать мукой сверху. Тесто разрезать на 3 равные горизонтальные полоски, слегка раскатать скалкой полоски в стороны по ширине и длине. 

3. Тесто накрутить на сыр по спирали внахлёст и с небольшим натяжением, в самом начале закрепить тесто к шампуру. Таким образом сделать 3 заготовки хачапури. 4. Яйцо взбить и смазать каждый хачапури с помощью кисточки. 

5. Отправить шампура с хачапури на мангал с сильно горячими углями, но без открытого огня. 

6. Обжарить хачапури со всех сторон до запеченной корочки прокручивая шампура, чтобы тесто схватилось. А затем довести до готовности на слабых углях. 

7. Снять шампуры с мангала, когда тесто полностью пропечётся или в некоторых случаях - начнёт просачиваться сыр сквозь тесто. 

8. Каждый хачапури снять с шампура. 

Приятного аппетита!

Фото: Пресс-служба СТС
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