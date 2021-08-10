Скумбрия на мангале и хачапури на шампурах.

Что может быть лучше пляжного отдыха? Только роскошно накрытый стол на свежем воздухе. Ведущий кулинарного шоу на СТС «Просто кухня» Александр Белькович собрал для «ЖГ» рецепты ароматных блюд, которые способны удивить всех членов вашей семьи.

Острые куриные крылья на решётке и шампиньоны по - армянски.

Ингредиенты:

Куриные крылья целые - 15 шт.

Шампиньоны (крупные) - 500 г

Сливочное масло - 100 г

Наршараб гранатовый соус - 130 мл

Аджика - 1,5 ч. ложки

Сахар - 2 щепотки

Соль, перец – по вкусу

Приготовление :

Маринад:

1. В большую миску налить гранатовый соус, добавить аджику, 2 щепотки сахара, поперчить и хорошенько перемешать. Отправить крылья в маринад, перемешать и оставить мариноваться.

2. Переложить крылья на решётку, равномерно распределить по поверхности, накрыть второй решёткой и закрыть на кольцо – замок. Отправить на мангал и обжаривать равномерно с двух сторон на тлеющих углях до готовности. В процессе обжаривания посолить парой щепоток.

3. У шампиньонов оторвать ножки и в каждую шапочку всыпать по щепотке соли. Переложить грибы на решётку и отправить на мангал, держать на нагреве до готовности.

4. Ножки шампиньонов насадить на шампур и обжарить на мангале до готовности.

5. Когда в шапочках шампиньонов появится бульон, в каждую шапочку отправить по кусочку сливочного масла и поперчить по вкусу. Подержать на нагреве пока не растопится масло.

Сервировка :

6. Подавать обжаренные крылья с шапочками шампиньонов.