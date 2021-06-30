Говядина с вишней и курица с кабачками

Летом так хочется сочетать мясо с овощами и фруктами! Ведущий программы «Просто кухня» на СТС поделился с читателями «ЖГ» своими оригинальными идеями таких блюд.

Тушеная говядина с вишней

Ингредиенты:

Говяжья лопатка – 500 г

Говяжья тазобедренная часть – 500 г

Морковь – 4 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Корица – 1 палочка

Вишня – 380 г

Паприка копченая – 1 ч. л.

Сливочное масло – 30 г

Зира – щепотка

Подсолнечное масло – 15 мл

Душистый перец горошком – мал. горсть

Черный перец горошком – мал. горсть

Соль – по вкусу

Приготовление:

На разогретую сковороду налить подсолнечное масло и обжарить кусочки мяса со всех сторон до корочки, переложить в форму для запекания. Туда же равномерно разложить вишню вместе с веточками.

Добавить к мясу душистый и черный перец горошком, 2 лавровых листа, палочку корицы углубить в центре, посыпать 1 ч. л. паприки, посолить щепоткой и влить 250 мл воды.

Форму с мясом накрыть несколькими слоями фольги, где сверху сделать несколько дырок, и, плотно прижав края фольги, отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа.

Нарезанную средними кусочками морковь отварить до готовности.

Готовую морковь помять толкушкой до пюреобразной консистенции, добавить кусочек сливочного масла, перетертую в ступке горсть зиры, посолить 2 щепотками и перемешать.

На порционную тарелку выложить морковное пюре и кусочки мяса с вишней.

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