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Говядина с вишней и курица с кабачками

Небанальные мясные рецептыот Александра Бельковича.

Фото: Пресс-служба СТС

Летом так хочется сочетать мясо с овощами и фруктами! Ведущий программы «Просто кухня» на СТС поделился с читателями «ЖГ» своими оригинальными идеями таких блюд.

Тушеная говядина с вишней

Ингредиенты:

  • Говяжья лопатка – 500 г
  • Говяжья тазобедренная часть – 500 г
  • Морковь – 4 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Корица – 1 палочка
  • Вишня – 380 г
  • Паприка копченая – 1 ч. л.
  • Сливочное масло – 30 г
  • Зира – щепотка
  • Подсолнечное масло – 15 мл
  • Душистый перец горошком – мал. горсть
  • Черный перец горошком – мал. горсть
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

На разогретую сковороду налить подсолнечное масло и обжарить кусочки мяса со всех сторон до корочки, переложить в форму для запекания. Туда же равномерно разложить вишню вместе с веточками.

Добавить к мясу душистый и черный перец горошком, 2 лавровых листа, палочку корицы углубить в центре, посыпать 1 ч. л. паприки, посолить щепоткой и влить 250 мл воды.

Форму с мясом накрыть несколькими слоями фольги, где сверху сделать несколько дырок, и, плотно прижав края фольги, отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа.

Нарезанную средними кусочками морковь отварить до готовности.

Готовую морковь помять толкушкой до пюреобразной консистенции, добавить кусочек сливочного масла, перетертую в ступке горсть зиры, посолить 2 щепотками и перемешать.

На порционную тарелку выложить морковное пюре и кусочки мяса с вишней.

Курочка по-мексикански под кукурузной корочкой

Ингредиенты:

  • Куриные голени – 7 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 7 зубчиков
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Томаты в с/с – 200 г
  • Копченая паприка – 2 ч. л.
  • Какао-порошок – 2 ч. л.
  • Кукуруза (замороженная) – 300 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сливочное масло – 30 г
  • Молоко – 50 мл
  • Сахар – 2 щепотки
  • Яблочный уксус – 1,5 ч. л.
  • Крахмал – 1 ст. л.
  • Подсолнечное масло – 35 мл
  • Перец, соль – по вкусу

Приготовление:

На разогретую сковороду налить 20 мл подсолнечного масла и обжарить курицу со всех сторон до золотистой корочки. В конце посолить щепоткой и поперчить, переложить обжаренную курицу в форму для запекания.

Нарезать соломкой лук, болгарский перец – средними брусочками, а чеснок – слайсами. Томаты в собственном соку нарезать средними кусочками.

На разогретую сковороду налить 15 мл подсолнечного масла и слегка обжарить лук. Далее добавить перец и чеснок и слегка обжарить и поперчить.

К овощам добавить томаты в с/с, паприку, какао, посолить и влить 150–200 мл воды, контролируя густоту соуса (должен быть густой).

Крахмал развести в 30 мл воды и влить в кипящий соус 2 ст. л. разведенного крахмала, перемешать.

Добавить в соус сахар, яблочный уксус, перемешать и снять с огня.

Равномерно залить курицу в форме соусом.

Яйца разбить, отделить белки от желтков и взбить белки до пиков.

Кукурузу разморозить, перебить в блендере, добавить кусочек размягченного сливочного масла и 50 мл молока, посолить и перемешать.

Смешать взбитые белки с кукурузной массой, добавить 2 желтка и перемешать. Переложить кукурузную шапочку на курицу, равномерно распределив по поверхности.

Отправить форму с курицей в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Курица с жареными кабачками

Ингредиенты:

  • Филе куриной грудки – 110 г
  • Кабачок – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Черри красные – 5 штук
  • Базилик зеленый – 1 веточка
  • Оливковое масло – 15 мл
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Чеснок нарезать слайсами, с 15 мл оливкового масла обжарить на разогретой сковороде до золотистого цвета.

Филе нарезать тонкими кусочками и отправить на сковороду к чесноку.

Далее добавить неочищенный кабачок, нарезанный средними треугольниками.

Ближе к готовности посолить, поперчить, добавить листики базилика и перемешать.

Черри разрезать пополам и в самом конце отправить к курице с кабачками, слегка обжарить и снять с нагрева.

Подавать со сметаной.

Приятного аппетита!

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