Говядина с вишней и курица с кабачками
Небанальные мясные рецептыот Александра Бельковича.
Летом так хочется сочетать мясо с овощами и фруктами! Ведущий программы «Просто кухня» на СТС поделился с читателями «ЖГ» своими оригинальными идеями таких блюд.
Тушеная говядина с вишней
Ингредиенты:
- Говяжья лопатка – 500 г
- Говяжья тазобедренная часть – 500 г
- Морковь – 4 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Корица – 1 палочка
- Вишня – 380 г
- Паприка копченая – 1 ч. л.
- Сливочное масло – 30 г
- Зира – щепотка
- Подсолнечное масло – 15 мл
- Душистый перец горошком – мал. горсть
- Черный перец горошком – мал. горсть
- Соль – по вкусу
Приготовление:
На разогретую сковороду налить подсолнечное масло и обжарить кусочки мяса со всех сторон до корочки, переложить в форму для запекания. Туда же равномерно разложить вишню вместе с веточками.
Добавить к мясу душистый и черный перец горошком, 2 лавровых листа, палочку корицы углубить в центре, посыпать 1 ч. л. паприки, посолить щепоткой и влить 250 мл воды.
Форму с мясом накрыть несколькими слоями фольги, где сверху сделать несколько дырок, и, плотно прижав края фольги, отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа.
Нарезанную средними кусочками морковь отварить до готовности.
Готовую морковь помять толкушкой до пюреобразной консистенции, добавить кусочек сливочного масла, перетертую в ступке горсть зиры, посолить 2 щепотками и перемешать.
На порционную тарелку выложить морковное пюре и кусочки мяса с вишней.
Курочка по-мексикански под кукурузной корочкой
Ингредиенты:
- Куриные голени – 7 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 7 зубчиков
- Болгарский перец – 1 шт.
- Томаты в с/с – 200 г
- Копченая паприка – 2 ч. л.
- Какао-порошок – 2 ч. л.
- Кукуруза (замороженная) – 300 г
- Яйца – 2 шт.
- Сливочное масло – 30 г
- Молоко – 50 мл
- Сахар – 2 щепотки
- Яблочный уксус – 1,5 ч. л.
- Крахмал – 1 ст. л.
- Подсолнечное масло – 35 мл
- Перец, соль – по вкусу
Приготовление:
На разогретую сковороду налить 20 мл подсолнечного масла и обжарить курицу со всех сторон до золотистой корочки. В конце посолить щепоткой и поперчить, переложить обжаренную курицу в форму для запекания.
Нарезать соломкой лук, болгарский перец – средними брусочками, а чеснок – слайсами. Томаты в собственном соку нарезать средними кусочками.
На разогретую сковороду налить 15 мл подсолнечного масла и слегка обжарить лук. Далее добавить перец и чеснок и слегка обжарить и поперчить.
К овощам добавить томаты в с/с, паприку, какао, посолить и влить 150–200 мл воды, контролируя густоту соуса (должен быть густой).
Крахмал развести в 30 мл воды и влить в кипящий соус 2 ст. л. разведенного крахмала, перемешать.
Добавить в соус сахар, яблочный уксус, перемешать и снять с огня.
Равномерно залить курицу в форме соусом.
Яйца разбить, отделить белки от желтков и взбить белки до пиков.
Кукурузу разморозить, перебить в блендере, добавить кусочек размягченного сливочного масла и 50 мл молока, посолить и перемешать.
Смешать взбитые белки с кукурузной массой, добавить 2 желтка и перемешать. Переложить кукурузную шапочку на курицу, равномерно распределив по поверхности.
Отправить форму с курицей в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
Курица с жареными кабачками
Ингредиенты:
- Филе куриной грудки – 110 г
- Кабачок – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Черри красные – 5 штук
- Базилик зеленый – 1 веточка
- Оливковое масло – 15 мл
- Сметана – 1 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
Чеснок нарезать слайсами, с 15 мл оливкового масла обжарить на разогретой сковороде до золотистого цвета.
Филе нарезать тонкими кусочками и отправить на сковороду к чесноку.
Далее добавить неочищенный кабачок, нарезанный средними треугольниками.
Ближе к готовности посолить, поперчить, добавить листики базилика и перемешать.
Черри разрезать пополам и в самом конце отправить к курице с кабачками, слегка обжарить и снять с нагрева.
Подавать со сметаной.
Приятного аппетита!