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Рецепт: Очень ленивое мороженое

Мороженого хотите? Своего, домашнего? Невероятно вкусного, напичканного ягодами, с превосходным сливочным послевкусием?

Фото: Depositphotos

Если бы я выставила опрос с просьбой выбрать ключевое слово из двух вариантов – «Хочу!» и «Лениво», почти наверняка второй вариант стал бы лидировать с существенным отрывом.

Действительно, лениво в жару делать лишние телодвижения: отделять желтки от белков, париться с ними на водяной бане и т.д. и т.п.

Но я ж вам тут не враг, а практически родная матушка. Поэтому никакой бани, ловите рецепт самого вкусного, но самого ленивого мороженого. Помимо минимума движений, для этого ленивого чуда нужно всего два (два, Карл!) ингредиента, не считая ягод – жирные сливки и сгущенка. Оно вам надо, уверяю вас! Потом еще благодарить будете!

Следите за руками

Ингредиенты:

  • 500 г сливок жирностью не менее 35%
  • 220 г цельного сгущенного молока
  • 200–250 г любых сезонных ягод или фруктов

Перед тем как приступать, поместите сливки и сгущенку в холодильник, нам они нужны остывшими.

Сливки взбейте до увеличения в объеме и загустения. Продолжая взбивать на средней скорости миксера, вливайте сгущенное молоко. Как же оно красиво и грациозно льется! Не возбраняется вымазать в нем пальцы, чтобы потом их облизывать (если руки перед этим мыли).

Когда молоко в банке иссякнет и полностью соединится со сливками, добавьте ягоды: малину, клубнику, чернику, землянику, вишню...

Что-нибудь одно или все скопом. Часть ягод можно порезать или пюрировать, чтобы придать больше вкуса и цвета мороженому. Вмешайте ягоды в сливочную массу, переложите мороженое в контейнер и отправьте в морозилку на 4–5 часов.

Вот и все! В отличие от заварного мороженого на желтках, это не нужно перемешивать каждые полчаса. Я же обещала, что будет лениво и просто? Ну так и вот!

А сэкономленное время предлагаю традиционно инвестировать в просмотр какого-нибудь хорошего кино. И у меня для вас необычное предложение. Если вы все еще не до конца понимаете мужчин и природу их поступков. Если вам нужен заряд бодрости для какого-нибудь решающего броска в жизни. Если вам нравится Рассел Кроу и вы никогда не слышали, как он виртуозно играет на скрипке. Если вы понятия не имеете, кто такие «пороховые обезьянки». Если вы готовы перенестись в самое сердце бушующего океана и оказаться на боевом корабле времен Наполеона в окружении одних мужчин... Смотрите «Хозяин морей: На краю Земли» Питера Уира, создателя гениальных «Шоу Трумана» и «Общества мертвых поэтов».

Приятного и прохладного!

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №26-2021 под заголовком «Очень ленивое мороженое».

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