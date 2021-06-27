Свинина в кисло-сладком соусе с ананасами
Ведущий кулинарной передачи «Пять ужинов» на телеканале «Домашний» шеф-повар Андрей Бова поделился с нашими читателями простыми и быстрыми в приготовлении рецептами.
Ингредиенты:
- свиная шея – 200 г
- перец болгарский – 2 шт.
- фасоль стручковая – 150 г
- лук репчатый – 100 г
- ананасы консервированные – 150 г
- соус «Сладкий чили» – 150 г
- соевый соус – 50 г
- кунжутное масло – 10 г
- кунжут – 10 г
- зеленый лук – 20 г
Приготовление:
Лук нарезаем крупным кубиком и обжариваем в сковороде на растительном масле до золотистого цвета.
К луку добавляем свинину, нарезанную крупным кубиком, болгарский перец, тоже порезанный крупным кубиком, и стручковую фасоль. Обжариваем всё это 5–7 минут, затем наливаем в сковороду сладкий соус «Чили» и соевый соус. Всё хорошенько перемешиваем и добавляем консервированные ананасы.
Даем соусу закипеть и выкладываем блюдо в тарелку.
Поливаем блюдо кунжутным маслом, посыпаем семенами кунжута и нарезанным зеленым луком.
Жаркое из морепродуктов в томатном соусе с чесночным хлебом
Ингредиенты:
- судак филе – 150 г
- кальмары – 100 г
- мидии – 100 г
- помидоры в собственном соку – 200 г
- лук – 100 г
- чеснок – 10 г
- маслины – 100 г (без косточек)
- белое вино – 100 г
- сливочное масло – 60 г
- розмарин – 5 г
- пармезан – 60 г
- чиабатта – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
Приготовление:
В кастрюле на растительном масле обжарить лук, нарезанный кубиком, и натертый на мелкой терке чеснок.
Добавить к овощам розмарин и белое вино, выпарить его наполовину.
Влить в кастрюлю помидоры в собственном соку, дать закипеть и добавить маслины, сливочное масло, соль и перец.
Убавить огонь до минимума и тушить 7–10 минут.
Добавить в кастрюлю морепродукты и тушить еще 5–7 минут.
Подавать готовое жаркое с обжаренным на сухой сковороде хлебом с чесноком и натертым на мелкой терке пармезаном.
Фаршированные куриные грудки в горчичной глазури
Ингредиенты:
- куриная грудка – 400 г
- фета мягкая – 150 г
- шпинат (зам.) – 80 г (не резаный)
- сыр гауда – 80 г
- горчица дижонская – 30 г
- мед – 80 г
- соевый соус – 20 г
Приготовление:
ДЛЯ НАЧИНКИ: смешать фету, натертый сыр гауда и размороженный (не резаный) шпинат.
В куриных грудках сделать разрез в виде кармашка и нафаршировать сырно-шпинатной начинкой. Смазать грудки медово-горчичным маринадом и запекать в разогретой духовке 20 минут при температуре 185 градусов.
ДЛЯ МЕДОВО-ГОРЧИЧНОГО МАРИНАДА: смешать дижонскую горчицу, мед и соевый соус до однородного состояния.
Блины с копченым адыгейским сыром
Ингредиенты:
- блины – 4 упаковки
- творог – 150 г
- копченый адыгейский сыр – 100 г
- изюм – 30 г
- кедровые орехи – 30 г
- сливки – 80 г
- вишня (зам.) – 100 г (без косточек)
- корица молотая – 2 г
- сахар – 80 г
- сметана
Приготовление:
ДЛЯ НАЧИНКИ: смешать творог, копченый адыгейский сыр, натертый на терке, сливки, изюм и кедровые орехи.
Начинить блины получившейся массой и обжарить на сковороде до румяной корочки.
Подавать блины со сметаной и пряным вареньем из вишни.
ДЛЯ ВАРЕНЬЯ: замороженную вишню засыпать сахаром. Добавить корицу и варить на среднем огне до состояния жидкого варенья.
Приятного аппетита!