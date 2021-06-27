Вчера, в 12:44

Свинина в кисло-сладком соусе с ананасами

Ведущий кулинарной передачи «Пять ужинов» на телеканале «Домашний» шеф-повар Андрей Бова поделился с нашими читателями простыми и быстрыми в приготовлении рецептами.

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • свиная шея – 200 г
  • перец болгарский – 2 шт.
  • фасоль стручковая – 150 г
  • лук репчатый – 100 г
  • ананасы консервированные – 150 г
  • соус «Сладкий чили» – 150 г
  • соевый соус – 50 г
  • кунжутное масло – 10 г
  • кунжут – 10 г
  • зеленый лук – 20 г

Приготовление:

Лук нарезаем крупным кубиком и обжариваем в сковороде на растительном масле до золотистого цвета.

К луку добавляем свинину, нарезанную крупным кубиком, болгарский перец, тоже порезанный крупным кубиком, и стручковую фасоль. Обжариваем всё это 5–7 минут, затем наливаем в сковороду сладкий соус «Чили» и соевый соус. Всё хорошенько перемешиваем и добавляем консервированные ананасы.

Даем соусу закипеть и выкладываем блюдо в тарелку.

Поливаем блюдо кунжутным маслом, посыпаем семенами кунжута и нарезанным зеленым луком.

Жаркое из морепродуктов в томатном соусе с чесночным хлебом

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • судак филе – 150 г
  • кальмары – 100 г
  • мидии – 100 г
  • помидоры в собственном соку – 200 г
  • лук – 100 г
  • чеснок – 10 г
  • маслины – 100 г (без косточек)
  • белое вино – 100 г
  • сливочное масло – 60 г
  • розмарин – 5 г
  • пармезан – 60 г
  • чиабатта – 1 шт.
  • соль, перец – по вкусу

Приготовление:

В кастрюле на растительном масле обжарить лук, нарезанный кубиком, и натертый на мелкой терке чеснок.

Добавить к овощам розмарин и белое вино, выпарить его наполовину.

Влить в кастрюлю помидоры в собственном соку, дать закипеть и добавить маслины, сливочное масло, соль и перец.

Убавить огонь до минимума и тушить 7–10 минут.

Добавить в кастрюлю морепродукты и тушить еще 5–7 минут.

Подавать готовое жаркое с обжаренным на сухой сковороде хлебом с чесноком и натертым на мелкой терке пармезаном.

Фаршированные куриные грудки в горчичной глазури

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • куриная грудка – 400 г
  • фета мягкая – 150 г
  • шпинат (зам.) – 80 г (не резаный)
  • сыр гауда – 80 г
  • горчица дижонская – 30 г
  • мед – 80 г
  • соевый соус – 20 г

Приготовление:

ДЛЯ НАЧИНКИ: смешать фету, натертый сыр гауда и размороженный (не резаный) шпинат.

В куриных грудках сделать разрез в виде кармашка и нафаршировать сырно-шпинатной начинкой. Смазать грудки медово-горчичным маринадом и запекать в разогретой духовке 20 минут при температуре 185 градусов.

ДЛЯ МЕДОВО-ГОРЧИЧНОГО МАРИНАДА: смешать дижонскую горчицу, мед и соевый соус до однородного состояния.

Блины с копченым адыгейским сыром

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • блины – 4 упаковки
  • творог – 150 г
  • копченый адыгейский сыр – 100 г
  • изюм – 30 г
  • кедровые орехи – 30 г
  • сливки – 80 г
  • вишня (зам.) – 100 г (без косточек)
  • корица молотая – 2 г
  • сахар – 80 г
  • сметана

Приготовление:

ДЛЯ НАЧИНКИ: смешать творог, копченый адыгейский сыр, натертый на терке, сливки, изюм и кедровые орехи.

Начинить блины получившейся массой и обжарить на сковороде до румяной корочки.

Подавать блины со сметаной и пряным вареньем из вишни.

ДЛЯ ВАРЕНЬЯ: замороженную вишню засыпать сахаром. Добавить корицу и варить на среднем огне до состояния жидкого варенья.

Приятного аппетита!

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