Свинина в кисло-сладком соусе с ананасами

Ингредиенты:

куриная грудка – 400 г

фета мягкая – 150 г

шпинат (зам.) – 80 г (не резаный)

сыр гауда – 80 г

горчица дижонская – 30 г

мед – 80 г

соевый соус – 20 г

Приготовление:

ДЛЯ НАЧИНКИ: смешать фету, натертый сыр гауда и размороженный (не резаный) шпинат.

В куриных грудках сделать разрез в виде кармашка и нафаршировать сырно-шпинатной начинкой. Смазать грудки медово-горчичным маринадом и запекать в разогретой духовке 20 минут при температуре 185 градусов.

ДЛЯ МЕДОВО-ГОРЧИЧНОГО МАРИНАДА: смешать дижонскую горчицу, мед и соевый соус до однородного состояния.

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