В прошлую субботу, в 4:16

Вареники с клубничкой

Любите ли вы вареники так, как люблю их я? Особенно хороши они с ягодами: вишней, земляникой, клубникой. Пока не отошел сезон – пулей готовить!

Фото: Depositphotos

У меня как раз есть рецепт умопомрачительного заварного вареничного теста. Умопомрачительно оно потому, что идеально. Идеально в работе, идеально склеивается, и вареники не разлепляются и не развариваются, идеально на вкус. И еще оно прекрасно «играет» с любой начинкой, деликатно обрамляя драгоценную сердцевину, где ароматные, душистые ягоды утопают в рубиново-красном густом тягучем соке. И так сладко брать горячие вареники руками, надкусывать краешек теста, добираться до сокровенного, сначала выпивая, а потом слизывая с рук кисло-сладкий сок, который неизбежно извергается наружу и стекает по пальцам. В этом так много летнего вкуса, эстетики и какой-то особенной соблазнительной красоты. Готовим? Обещаю, вы получите удовольствие.

Следите за руками

Для теста:

  • 450 г пшеничной муки
  • 1 яйцо
  • 250 мл молока
  • чайная ложка сахара
  • щепотка соли

Для начинки:

  • около 300 г вишни, клубники или земляники
  • примерно полстакана сахара
  • полстакана кукурузного крахмала
  • пакетик ванильного сахара

Добавьте к молоку яйцо, соль и сахар, разболтайте вилкой до однородности. Всыпьте половину муки, размешайте, поставьте на плиту и поварите на среднем огне до легкого загустения.

Снимите с огня и разотрите все комочки. Удобнее сделать это миксером или блендером.

Когда масса станет гладкой и однородной, всыпьте остаток муки и вымешивайте тесто, пока оно не станет эластичным и перестанет липнуть к рукам.

Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте на полчаса при комнатной температуре.

Сахарный песок соедините с ванильным сахаром, эта маленькая уловка сделает ароматную начинку еще слаще и ароматнее.

Дальше вы знаете. Раскатываете тоненько тесто, вырезаете стаканом кружочки, кладете в серединку каждого по пол чайной ложки крахмала и сахара и несколько ягодок. Защипываете любым удобным вам способом и варите до готовности.

А пото-о-о-ом... Потом – в красивую тарелочку, сверху можно ягодками и листиками мяты украсить, припорошить сахарной пудрой. Да холодной сметанки к ним! И кино какое-нибудь. Я бы порекомендовала «За бортом» с неподражаемой Голди Хоун и чумовым Куртом Расселом.

Ну, или «Вспомнить всё», «Обитель зла», «Идентификация Борна», «Вечное сияние чистого разума», «50 первых поцелуев», «Судья»...

А вы о чем самом эпичном забывали?

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2021 под заголовком «Вареники с клубничкой».

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